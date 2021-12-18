快訊

【公投終局之戰】民調只是表面樂觀？ 國民黨憂投票率低和新北「破口」

不忍了！李靚蕾開戰BY2妹Yumi 嗆「我提供證據，謝謝」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

11名大愛教師獲「民間師鐸獎」 翻轉孩子弱勢人生

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
宜蘭縣凱旋國中教務主任周成翰（中）執教14年，他以愛為出發點，引領學生肯定自我、發現希望。記者趙宥寧／攝影
宜蘭縣凱旋國中教務主任周成翰（中）執教14年，他以愛為出發點，引領學生肯定自我、發現希望。記者趙宥寧／攝影

有「民間師鐸獎」之稱的寶佳大愛獎，今天舉行贈獎典禮，今年共有11名大愛教師獲獎，獲獎教師多為學務、輔導領域，他們為學生付出數十年，翻轉弱勢孩子的人生，專門化解學生身心靈的問題，靠著這些大愛老師理念和行動的堅持，解決教育現場的難題。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝致詞時表示，愛是教育的核心，也是教育動力，唯有心中有愛，才能自然擁抱這些在他人眼中「不可愛」的孩子，才能包容大家「覺得頭痛」的問題學生。

黃昆輝說，從大愛故事中，也可以看到輔導這些孩子的過程，除了大愛老師的愛與努力，還需要家長的配合、老師的合作，才能順利協助個案成長。他也呼籲，除了向大愛教師表達敬意與謝意，也要告訴社會多多支援，不要讓大愛教師「太孤單」。

宜蘭縣凱旋國中教務主任周成翰以愛為出發點，引領學生肯定自我、發現希望，親和溫暖的領導風格，總能將心比心與出狀況的學生、失控的家長，並與師生衝突兩造和諧溝通，神情化解問題，甚至還獲得了「魔法主任」的稱號。

周成翰致詞時表示，15年前有幸踏入教職，從導師一路到學務工作，常反問自己什麼是教育，他認為，教育是為了孩子長期的發展，除了教導知識，也要協助孩子找到自我方向，讓孩子有能力創造幸福、享受生活。

周成翰也提到一位曾接觸過的孩子，他說，這位同學經歷國中風暴期，後來進入國軍服務，後來因故被政府退役，必須償還國家學債，家裡也因長期負債，總額需償還千萬。當時害怕孩子因此投入黑幫，但孩子告訴他「不用擔心，我不會變壞」，接著投入蔬果批發產業，這幾天又私訊他說要蓋房子了，令他相當欣慰。

台北市啟明學校教師李森光是名視障者，自小雙眼全盲，求學階段認識同為視障者的學長姐，最終決定當老師，既可以實現夢想，也可以幫助和他一樣處境的學生。他也自信比明眼教師更了解視障學生，以熱情和愛心化解家長疑慮，並將自身經驗提供學生，建立學生的信心，贏得學生信賴。

新北市和平國小教師吳宗玲曾在媒體任職，為了陪伴和女兒一樣的孩子，決心要成為一位助人者。她把帶領女兒突破難關的成長經驗，帶入輔導學校裡情緒困擾、過動、自閉、行為偏差的學生，她的愛心與耐心，深入發掘孩子的問題，解決孩子的困難。

國立內埔農工教官林俊成引用陸戰隊的名言「絕不放棄任何一位弟兄」，改為「絕不放棄任何一位孩子」，作為基本教育理念，他創立了學生儀隊，以儀隊教育引導孩子正向發展。現今社會因弱勢家庭而導致偏差行為的孩子比比皆是，面對孩子無時無刻都要用心，讓他們知道有人真正關懷，陪伴他們一起度過。

台北市啟明學校教師李森光是名視障者，自小雙眼全盲，求學階段認識同為視障者的學長姐，最終決定當老師。記者趙宥寧／攝影
台北市啟明學校教師李森光是名視障者，自小雙眼全盲，求學階段認識同為視障者的學長姐，最終決定當老師。記者趙宥寧／攝影

視障 愛心

延伸閱讀

點亮貓頭鷹守護原民區 高雄杉林大愛3米高大型燈飾超可愛

感念30年前獲救… 老農省吃儉用20年 今慨捐356萬救護車

人妻揭老公和親妹不倫一原因考慮「三人行」 網驚：無奇不有

雙語國家到底是哪兩語？ 台大教授：台灣不該自我矮化

相關新聞

11名大愛教師獲「民間師鐸獎」 翻轉孩子弱勢人生

有「民間師鐸獎」之稱的寶佳大愛獎，今天舉行贈獎典禮，今年共有11名大愛教師獲獎，獲獎教師多為學務、輔導領域，他們為學生付...

影／大專創思設計製作競賽 台大正修南台贏得各組第一

第25屆TDK盃全國大專院校創思設計與製作競賽19所大學及技職校院58隊捉對廝殺三天，今天傍晚在南台科大四強決賽、頒獎；...

離譜！幼兒園掩飾超收 竟以教室整修理由要幼生轉讀

高雄鳳山一家私立幼兒園傳出以班級教室整修名義掩飾超收砍班行徑，要荷花班學生轉到其他幼兒園就讀，家長接到聯絡簿通知單查覺怪...

台南教師看《聽見歌再唱》 透過電影引共鳴

台南市教育產業工會慰勞老師一年來的辛苦，昨晚邀請會員看電影《聽見歌再唱》，和會員一起暖心進入歲末，迎向2022年。理事長...

雲林3名剪黏、粧佛大師 獲選無形文化資產保存者

雲林縣府今天在歷史建築北港登記所辦理表揚雲林傳統工藝3名保存者及授證典禮，分別為「粧佛」保存者丁宗華、林朝金以及剪黏工藝...

探究實作課程計畫 北市僅6校一次過

一一一學年度普通高中自然科學、社會領域探究課程計畫第一次檢視審查結果出爐，台北市通過率僅一成二，六都最低。教育界解讀，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。