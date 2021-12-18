11名大愛教師獲「民間師鐸獎」 翻轉孩子弱勢人生

有「民間師鐸獎」之稱的寶佳大愛獎，今天舉行贈獎典禮，今年共有11名大愛教師獲獎，獲獎教師多為學務、輔導領域，他們為學生付出數十年，翻轉弱勢孩子的人生，專門化解學生身心靈的問題，靠著這些大愛老師理念和行動的堅持，解決教育現場的難題。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝致詞時表示，愛是教育的核心，也是教育動力，唯有心中有愛，才能自然擁抱這些在他人眼中「不可愛」的孩子，才能包容大家「覺得頭痛」的問題學生。

黃昆輝說，從大愛故事中，也可以看到輔導這些孩子的過程，除了大愛老師的愛與努力，還需要家長的配合、老師的合作，才能順利協助個案成長。他也呼籲，除了向大愛教師表達敬意與謝意，也要告訴社會多多支援，不要讓大愛教師「太孤單」。

宜蘭縣凱旋國中教務主任周成翰以愛為出發點，引領學生肯定自我、發現希望，親和溫暖的領導風格，總能將心比心與出狀況的學生、失控的家長，並與師生衝突兩造和諧溝通，神情化解問題，甚至還獲得了「魔法主任」的稱號。

周成翰致詞時表示，15年前有幸踏入教職，從導師一路到學務工作，常反問自己什麼是教育，他認為，教育是為了孩子長期的發展，除了教導知識，也要協助孩子找到自我方向，讓孩子有能力創造幸福、享受生活。

周成翰也提到一位曾接觸過的孩子，他說，這位同學經歷國中風暴期，後來進入國軍服務，後來因故被政府退役，必須償還國家學債，家裡也因長期負債，總額需償還千萬。當時害怕孩子因此投入黑幫，但孩子告訴他「不用擔心，我不會變壞」，接著投入蔬果批發產業，這幾天又私訊他說要蓋房子了，令他相當欣慰。

台北市啟明學校教師李森光是名視障者，自小雙眼全盲，求學階段認識同為視障者的學長姐，最終決定當老師，既可以實現夢想，也可以幫助和他一樣處境的學生。他也自信比明眼教師更了解視障學生，以熱情和愛心化解家長疑慮，並將自身經驗提供學生，建立學生的信心，贏得學生信賴。

新北市和平國小教師吳宗玲曾在媒體任職，為了陪伴和女兒一樣的孩子，決心要成為一位助人者。她把帶領女兒突破難關的成長經驗，帶入輔導學校裡情緒困擾、過動、自閉、行為偏差的學生，她的愛心與耐心，深入發掘孩子的問題，解決孩子的困難。