台南教師看《聽見歌再唱》 透過電影引共鳴

台南市教育產業工會慰勞老師一年來的辛苦，昨晚邀請會員看電影《聽見歌再唱》，和會員一起暖心進入歲末，迎向2022年。理事長陳葦芸期待透過電影引發教師共鳴，凝聚更多的共識和想法，讓台南教育有更正向、更多元的發展。

台南教產表示，原定今年5月下辦理的《聽見歌再唱》電影包場活動因疫情而停辦，目前疫情趨緩，昨晚在西門新光影城辦理電影包場活動，請會員看電影。放映會中邀請導演楊智麟現場分享電影拍攝的花絮與感動。

《聽見歌再唱》劇情改編自馬彼得校長年輕時的故事，由導演楊智麟執導，歷經12年的籌備始完成。2年前自南投縣信義鄉東埔國小校長退休的馬彼得，在擔任老師時曾被指派帶領合唱團，從此透過歌唱、音樂，引導學生走出部落，唱出自信。

楊智麟在2008年「原聲童聲合唱團」草創時期即擔任的影像紀錄，一路從側拍紀錄片到擔任志工，對這段故事有很深的認識與感受。台南市教育產業工會理事長陳葦芸感謝楊智麟參加映後座談，與老師們分享拍攝花絮與感動，她說，在這部電影中可以探討的教育議題很多，包含原民教育、偏鄉小校、隔代教養、廢校、代理教師聘期等多項議題，希望透過電影引發教師共鳴，共同關注並凝聚更多的共識和想法，讓台南教育有更正向、更多元的發展。

台市教育局主任秘書楊智雄感謝台南教育產業工會長期關注各項教育議題，並且透過包場看電影活動，與會員共同探討多項教育議題，並對提出多項建言，包含公費施打流感疫苗、教師免費健檢、提高兼任行政人員未休假加班費等，未來將持續和南市教育產業工會共同為台南市教育努力。