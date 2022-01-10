從武狀元到外交小尖兵！蔡依潔：我就是想挑戰沒做過的事

【探索教育火炬06】

巴菲特曾說：「做你沒做過的事叫成長；做你不願意做的事叫改變；做你不敢做的事叫突破。」踏出舒適圈，給自己多一點挑戰，對大人來說都是件不容易的事，蔡依潔卻從小已養成這樣的習慣。

蔡依潔從小學3年級開始加入私立復興實中武術校隊。 圖／蔡依潔提供

擁32面金牌，想證明「武術不是男生的專利」

外型亮麗、看似柔弱的蔡依潔，在臺北市私立復興實驗高級中學就讀小學3年級時燃起對武術的熱情，瞞著父母偷偷加入學校的武術校隊，被家裡發現後，蔡依潔向父母爭取：「只要我比賽拿獎，就讓我繼續學武術！」苦練多時，蔡依潔在台北市中正盃武術錦標賽中一舉拿下初級拳第一名，高中時更包辦女子組3項金牌。在私立復興實中從小學到高中的武術生涯中，蔡依潔一共拿到32面金牌、15面銀牌。

蔡依潔從小學到高中一共拿到32面武術金牌。 圖／蔡依潔提供

問她為什麼對武術如此著迷?她率真地說：「我想挑戰大家覺得只有男生可以做的事！」小時候學武術，是為了探索武術剛柔並濟的多樣面貌，同時學會保護自己，到後來，她是為了要突破自我，看看自己還能走到哪裡。

在日常課程中鍛鍊口語表達力

在課業上，蔡依潔同樣喜歡擁抱挑戰，由於爸爸是律師，蔡依潔從小學6年級就立志要成為律師。個性內斂的她，小時候其實不太敢在大家面前開口講話，還好私立復興實中非常重視孩子的口語表達，課堂上經常有發言、報告的機會，才讓她漸漸建立了自信心，能夠在台上落落大方的表達。

蔡依潔擔任私立復興實中「模擬聯合國」社長時期。 圖／蔡依潔提供

高中時，蔡依潔擔任「模擬聯合國」社長，並且和同學組隊參加外交部舉辦的「外交小尖兵」競賽，得到全國第4名，同時獲選為台北市政府兒童及少年諮詢代表，代表青少年向政府提案，爭取權益。

蔡依潔"與同學"組團參加「外交小尖兵」競賽，獲得全國第4名。 圖／蔡依潔提供

「就算已經踏到底了，還是要繼續往下！」

在這些輝煌的光環背後，藏著蔡依潔對自己嚴苛的鞭策，以及咬緊牙關的堅持。「外交小尖兵」是一項高難度的競賽，參賽者需要挑戰「話劇表演」、「益智問答」、「即席演講」三大項，除了英文流利之外，對於國際視野、團隊默契也是一大考驗。

蔡依潔表示，準備比賽的那段日子，她每天都抓緊瑣碎時間來背稿，洗澡、刷牙的時間都充分利用，連作夢時都夢到自己在背稿。私立復興實中負責指導的阮銀慈主任也用相當高的標準來訓練學生，不會因為蔡依潔是第一次參加比賽，就放寬標準，反而相信她有能力可以達到演說家的水準。

蔡依潔在阮主任指導下，演講技巧突飛猛進。 圖／蔡依潔提供

比賽中的每一篇演講稿，阮主任都要求學生自己寫，「這樣講出來的東西才是你自己的。」為了準備演講稿，蔡依潔必須和團隊一起查閱很多資料，逐漸培養起蔡依潔自主學習、追根究柢的態度。她說：「不管是讀書、比賽或武術，就算覺得自己已經踏到底了，還是要繼續往下；再往下，也許就會有新的發現。」

斜槓拍攝微電影，看見網路的影響力

一邊練武術，一邊準備演講比賽，蔡依潔喜歡做的事還不只這樣。由於長期關注國際議題，蔡依潔很早就感受到網路社群的影響力，為了訓練自己也能透過網路平台去影響大眾，蔡依潔在校園愛情微電影【我們】出演女主角，啟發了她對微電影的興趣，之後她更自編自導創作自己的微電影。蔡依潔表示自己很喜歡「投入去做一件事、從不會到會的過程」，她會在事前上網查資料，認真研究如何演戲、寫劇本、模仿學長姐的表演，把握每一個讓自己進步的機會。

蔡依潔出演校園愛情微電影【我們】，啟發自編自導創作微電影的興趣。 圖／蔡依潔提供

高中畢業後，蔡依潔赴美攻讀大學，她鼓勵學弟妹，喜歡的事就要勇敢去嘗試，每一段經歷不一定能夠獲得掌聲與喝采，但一定會讓自己的人生更精彩！

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