國際青年論壇實作 莊敬工家展永續時尚再生衣

新北市教育局今辦理2021年國際青年「NTPC MAGIC」專案設計與實作論壇。活動邀請加、美、英、澳英語系國家代表倡議雙語教育，結合新北市共計5國成立跨國雙語合作平台，莊敬工家也在現場展示永續時尚美學再生衣，希望開啟全球對於永續發展關注。

新北市長侯友宜表示，新北市技職教育與國際接軌，以永續環境發展、人工智慧、防疫作為3大主軸，新北技職教育在全國各項技能跟技藝競賽都拿到全國第1，同學們已經跟國際合作分享躍上國際舞台。今天5國繼續攜手合作，將專案設計跟實作充分討論，這都是全國首創、全國第1。

本次專案設計與實作邀請到國際學校師生參與，論壇則由新北技高師生80餘人參加，以國際跨域的創客綠色行動為主題發表，擇定以「人工智慧」及「聯合國永續發展指標SDGs」為方向，推動世界各國青年學生共同學習機制。

今年專題製作受到疫情影響國外師生無法來台，改以視訊方式參與製作，再由台師生現場發表。莊敬工家在現場展示永續時尚美學再生衣，以延續永續時尚精神、結合台灣在地文化及回收再利用進行創作，將回收材料融合美感設計，表達海洋微粒與全球暖化等環境汙染問題。

新北高工在109年疫情爆發時設計校園版紅外線熱像儀，今年精進功能增加多人同時量體溫、戴口罩者人臉辨識、解決量測時熱源干擾功能。賴韋呈同學說，「校園智能防疫門控」專題建立於先前研究基礎上精進，雖然今年澳洲同學無法來台共同創作，但是透過視訊交流討論，是非常難得經驗。

樟樹國際實中流行服飾科2年級鍾雅涵說，國際專案交流體驗不同國情與文化，對議題有多元觀點及態度。這次專題設計寵物狗衣服，把團隊想法與技術付諸於行動並和國際夥伴分享，相信自己專業能力能為社會帶來正面影響。