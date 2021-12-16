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打造美感跨領域 新北創3中心共學基地

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市副市長劉和然(中)今至民安國小進行美學跨域計畫啟用儀式。圖／新北市教育局提供
新北市副市長劉和然(中)今至民安國小進行美學跨域計畫啟用儀式。圖／新北市教育局提供

新北市為建置美感跨領域課程研發及教師共學場域，教育局推動新美學跨域計畫，副市長劉和然今至民安國小與跨域課程合作專家學者、美感設計諮詢小組代表共同啟用，與學生共同體驗絹印藝術雙語課程。

美感跨域共學基地設置藝術雙語資源中心、藝術STEAM創發中心及美感教育影音中心3個場域。「藝術雙語資源中心」將與學者及外師合作開發藝術雙語教材教案、「藝術STEAM創發中心」結合教育局、文化局資源及藝術家等資源，讓孩子運用設計思考製作作品、「美感教育影音中心」將邀請美學專家談美，以直播或帶狀播放形式在媒體播出。

劉和然表示，打造城市新美學為新北2030六大願景之一，而除了城市硬體的改變，在教育上更應該從小培養孩子對美的感知及運用能力，尤其現在各行各業都和美感息息相關，美感教育應該要能與其他學科結合、更重視生活化及實用性。

民安國小王健旺校長表示，當代藝術表現是跨域且多元的，這次啟用典禮上的電路美感牆，就是藝術STEAM課程中結合自然、視覺、音樂等科目跨域合作設計，再搭配學生作品，呈現美感結合科技的效果。

教育局

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