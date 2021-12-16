全教總公布2021十大教育新聞 金驢獎頒給「它」

全國教師工會總聯合會今天公布2021十大教育新聞，疫情下被神化的教育解方「數位教育」拿下今年頭條，私校退場、高中新課綱人力、教育公共化、代理教師爆量等議題榜上有名；今年教育界的「金驢獎」也重出江湖，不同於以往般給個人，今年發生局長關說教甄、體育署長違背選手搭頭等艙承諾，再到學習歷程檔案遺失，因此頒給教育官場的「河蟹」文化。

全教總理事長侯俊良表示，今年十大教育新聞事件，全民共同關注教育公共化、師生權益，以及突發狀況，包括疫情下被神化的數位教育解方，今年停課不停學，疫情也證明數位教學是一個工具，但工具如何被運用，才是政府該著力的，而非生生用平板作為教育成果。

全教總評選2021十大新聞包含「疫情下被神化的教育解方：數位教育」、「私校退場條例延宕多年 校產處置與轉型仍無共識」、「調薪獨缺員工代表 工會要求落實政府責任」、「《產學合作創新條例》通過 一場成敗未知的高教沙盒實驗」、「考招制度設計與配套 漠視學生權益」。

以及「違反公共化精神 教育部應檢討準公共收費標準」、「違反學童最佳利益 私校小聯考應立即停止」、「私校門神、雙薪肥貓橫行 年改公平性備受質疑」、「高中職員額長期未依法聘足 教育部難辭其咎」、「代理教師比例爆量 勞動權益長期受損」。

今年全教總也頒發「金驢獎」，首次不是頒給個人，而是頒發給教育官場「河蟹」文化。侯俊良表示，今年的教育界發生了不少事情，從教育局長疑似關說教師甄試、體育署長違背總統讓選手搭頭等艙的承諾，再到學習歷程檔案的遺失，這些事件都算是極其嚴重的不當或疏失。

侯俊良也說，對比前交通部長林佳龍因太魯閣事件自請下台，高雄市城中城大火消防局長、工務局長即刻下台，教育界的「河蟹」文化顯然幫了教育界的高官，讓寶座穩如泰山，即便有嚴重的不當行為或疏失，仍然可以安坐其位。

侯俊良也說，高官負政治責任是國內外政治界的慣例，若有嚴重不當行為或管轄業務有重大疏失就應該下台，然而，這種慣例到了教育領域就不再適用，因為教育界一向重視「河蟹」，不僅學校校長追求校園文化的「河蟹」，就連官場也在追求「河蟹」，大家一起把大事化小、小事化無。