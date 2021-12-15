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本土語必修明年起上路 僅1.3萬名教師取得任教資格

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
高中以下學校學生111學年起必修本土語言，但目前僅1萬3456名教師取得語言認證。本報資料照片
高中以下學校學生111學年起必修本土語言，但目前僅1萬3456名教師取得語言認證。本報資料照片

高中以下學校學生111學年起必修本土語言，教育部今天公告統計，目前僅1萬3456名教師取得語言認證。國教署預訂下學期開學後，每月開會盤點師資，請學校薦送教師參與培訓，也將進行區域教支人員盤整與跨校媒合，並同步進行直播共學開課的師資及設備來支持此課。

教育部說明師資培育規畫，本土語部分，持續辦理國中、高中現職教師閩、客語認證培訓輔導，並參加閩、客語言能力認證測驗；同時補助地方政府辦理高中以下本土語文教支人員培訓課程，培養跨教育學習階段教支人員，並進行國中、高中班級經營培訓。

國教署也說，將針對本土語文專長師資，進行職前師資培育及開設在職進修第二專長學分班，並增設學士後教育學分班，提供對於本土語文有熱忱的師資生、在職教師及教學支援工作人員，依師資培育法取得中等學校本土語文（閩南語文、客家語文、原住民族語文）專長教師證書，或於國民小學教師證書加註本土語文專長。

至於台灣手語部分，教育部表示，將對有興趣教台灣手語的教師，辦理教師台灣手語增能培訓，並針對現已具備手語能力者，補助各縣市辦理台灣手語教學支援工作人員培訓。

此外，現職教師跨校支援教學者，國教署表示將依所支援校數補助交通費，最高每人每學期可補助8000元；校內通過認證且實際擔任本土語教學的教師，達一定人數時，也會補助學校本土語課程之材料費。此外，也協調各縣市政府及學校訂定獎勵措施，從中央、縣市、學校攜手協助做好本土語文課程。

手語 教育部 國教署

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