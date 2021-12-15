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幫年輕人找對職涯路！中市產官學合作帶教師參訪工廠
「國中教師優遊技職學」是台中市首創為國中學生職涯輔導教師準備的大規模增能活動，為更全面宣導職業生活現況，台中市政府教育局日前與台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)合作，由口罩國家隊「盈錫精密工業股份有限公司」率先帶領國中校長及家長會長、家長團體走入工廠，瞭解智慧製造，開拓師長視野，向學生正確宣導職涯發展。
全國家長協會副理事長黃盟堯及中彰投苗地區的國中校長、家長會長在TMBA台灣工具機暨零組件工業同業公會秘書長黃建中、盈錫精密總經理巫有崇及副總經理巫有捷引領下，從認識工具機產業到經營哲學，再走進工廠感受現代智慧生產的技術與科技應用。參與活動的國中校長表示，感謝盈錫精密為技職教育的付出及奉獻，未來希望也能開放國中主任一同參與。
盈錫精密副總經理巫有捷今年更擔任TMBA產學副召集人，他說，期許能結合在地高職、科大產學的20年合作經驗，透過結合政府資源、工會力量，從產業所需的人才培育往前一哩路，向下扎根至國中教育階段，創造更多實作或參訪等職業探索活動。
巫有捷說，近年看到報導，台灣的高等教育升學率居高不下，但竟有高達55%以上的畢業生反映進入社會找工作後，才發現自己選錯科系，只好再續攻碩士或進入職訓中心學習第二專長。盈錫精密近15年觀察產學合作學生的意見回饋，讓學生在就學過程中接觸產業職類的工作職種、職務內容，幫助學生提早建立職務觀念，未來做好跨領域學習，將有效降低浪費教育資源，期待所有的產業加入企業參訪聯盟，幫台灣下一代年輕人找到自己的職涯明燈。
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