快訊

8年婚爆婚變！王力宏首發聲證實：決定分開生活

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情打亂教師甄試 台南明年招國小教師350人

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市今年停辦國小教師甄試，明年錄取名額將大幅增加，預計將招考350人。記者鄭惠仁／攝影
台南市今年停辦國小教師甄試，明年錄取名額將大幅增加，預計將招考350人。記者鄭惠仁／攝影

去年因疫情關係，台南市國小教師甄試取消，造成學校擴大聘用代理、代課教師應急，教育部表示明年縣市將釋出高中以下1800多名正式教師員額，台南教育產業工會今天籲請教育局規畫明年度教師甄試開缺事宜，留住優秀師資，不要被他縣市搶走。

台南市教育局表示，國中小教師甄試已在準備中，國中因減班關係不辦教師甄試，國小預估招考約350人，明年7月舉辦，請對教育有熱忱的人踴躍報名。

台南市教育產業工會今天指出，據報載，彰化縣明年將招考上百名正式教師，花蓮縣也傳出將招考46名正式教師；另教育部長在立法院回答立委質詢時，也說「已跟各縣市完成協調，將要釋出高中以下的正式教師員額，共計1800多名。」看到各縣市都陸續啟動教師甄試作業準備工作，台南市教育局也應盡早規畫。

理事長陳葦芸說，該會關心代理教師權益，歷年來不斷爭取代理教師完整聘期，但教育局以預算為由，無法給予代理教師完整聘期及13.5個月的薪資，以目前的做法，代理教師聘期10個月，因校務需求暑假若必須到校服務，則採日薪計，相較其他縣市還有很大的進步空間，也難留住優秀教師。今年因為疫情，教師甄試停招，造成許多學校代理代課教師比例超高，影響師資穩定度，期盼更多活水注入促進師資新陳代謝以利經驗傳承。

台南 代理教師 教育局

延伸閱讀

疫後復課達8成 桃園社區大學、樂齡中心推更多特色課程

桃園中壢高商公民課老師 遭指控影響學生公投判斷

教師被檢舉就調校？ 盧秀燕：檢討！哪校出事哪校解決

教師出現斷層！ 彰化縣明年必招考上百名正式教師

相關新聞

擠進2021全球綠色大學百大榜 全台這10校最「綠」

2021世界綠色大學評比出爐，我國共26所學校上榜，其中有10所是全球綠色百大，包括屏東科技大學第29名、暨南國際大學第...

幫年輕人找對職涯路！中市產官學合作帶教師參訪工廠

「國中教師優遊技職學」是台中市首創為國中學生職涯輔導教師準備的大規模增能活動，為更全面宣導職業生活現況，台中市政府教育局...

疫情打亂教師甄試 台南明年招國小教師350人

去年因疫情關係，台南市國小教師甄試取消，造成學校擴大聘用代理、代課教師應急，教育部表示明年縣市將釋出高中以下1800多名...

本土語課程／若缺師資 將線上直播共學

教育部宣稱本土語要依學生選修需求開課，教育部長潘文忠日前坦言，師資養成是一大挑戰，若師資真有不足，將運用先前推動新南向國...

本土語課程／課表卡死 恐犧牲彈性學習

本土語課程明年上路，高中職課表早被部定必修、校訂必選修、彈性學習「卡死」，很難再找出空堂，多數高中打算刪除零學分的彈性課...

高一未開本土語課 需敘明理由

本土語言課綱審議通過，明年小學生要上本土語言課，國中一、二年級每周必修一節課、高中增兩學分。教育部最近要求各校若在高二、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。