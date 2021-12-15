疫情打亂教師甄試 台南明年招國小教師350人

去年因疫情關係，台南市國小教師甄試取消，造成學校擴大聘用代理、代課教師應急，教育部表示明年縣市將釋出高中以下1800多名正式教師員額，台南教育產業工會今天籲請教育局規畫明年度教師甄試開缺事宜，留住優秀師資，不要被他縣市搶走。

台南市教育局表示，國中小教師甄試已在準備中，國中因減班關係不辦教師甄試，國小預估招考約350人，明年7月舉辦，請對教育有熱忱的人踴躍報名。

台南市教育產業工會今天指出，據報載，彰化縣明年將招考上百名正式教師，花蓮縣也傳出將招考46名正式教師；另教育部長在立法院回答立委質詢時，也說「已跟各縣市完成協調，將要釋出高中以下的正式教師員額，共計1800多名。」看到各縣市都陸續啟動教師甄試作業準備工作，台南市教育局也應盡早規畫。

理事長陳葦芸說，該會關心代理教師權益，歷年來不斷爭取代理教師完整聘期，但教育局以預算為由，無法給予代理教師完整聘期及13.5個月的薪資，以目前的做法，代理教師聘期10個月，因校務需求暑假若必須到校服務，則採日薪計，相較其他縣市還有很大的進步空間，也難留住優秀教師。今年因為疫情，教師甄試停招，造成許多學校代理代課教師比例超高，影響師資穩定度，期盼更多活水注入促進師資新陳代謝以利經驗傳承。