就怕本土語師資不夠 「這方法」將成解套方案

教育部宣稱本土語要依學生選修需求開課，教育部長潘文忠日前卻坦言，師資養成是一大挑戰，倘若師資不足，將運用先前推動新南向國家七語的經驗，透過線上直播共學，盡量滿足學生學習需求。家長憂心，語言學習需要情境與環境，若孩子年紀小，又非一對一教學，學生線上課程通常很難坐定，互動度也會打折扣。

目前的本土語師資多仰賴通過語言能力認證的現職教師、退休教師，以及教學支援工作人員，但現職教師本就有課務在身，並非所有人都有意願多教本土語，教支人員人力緊繃，且不少教支人員是「新手上路」，較缺乏班級經營的經驗，若以目前國小情況為例，多數仍需班級導師坐在教室後方伴學、管秩序。

據本報掌握，教育部去年提供給課審會的審查資料，強調五種本土語言師資量供需無虞，但台灣手語與閩東語的供給需求數字卻相同，曾引來課審委員質疑「怎麼算的？」，卻未獲正面回應。

本土語師資到底夠不夠？教育部至今對外仍表示「正在盤點中」。一名教育界人士指出，由於國一、高一新生尚未入學，學生也不一定會照著自己的母語選修，確實很難估算人力。

教育部表示，將會以推估及調查預估方式掌握可能的開課情形，明年也會提早進行區域師資媒合，或藉由跨校合聘及開缺等方式，確保111學年師資到位。

除此之外，教育部正在研議「高級中等學校本土語文課程規畫及實施注意事項」，內容也比照中小學規範，若師資延聘確有困難，無法依學生選習需求開課，學校可開設遠距課程，未來將先媒合有開課需求的學校，安排在共同課程時間線上授課，每班15人為宜，同時段也可有不同學校共學。

目前也有不少學校的新住民語課，因找不到師資而採遠距教學，比如屏東縣琉球國小過去兩年開設印尼、越南線上直播共學班，這學期終於找到印尼語、馬來語教師入校開實體課。

有趣的是，琉球國小目前印尼語實體課共有七人，多為新住民子女，馬來語僅有一人選修，該生是閩南人，他出於興趣選修馬來語課，學校也落實學生選修需求而開課。

琉球國小教學組長林美琪觀察，線上課每班一至二人，老師會點人問問題，也會有線上帶遊戲，互動熱絡；實體課則是每班一至七人，師生互動也不錯，她認為，線上教學與實體課程兩種教學模式沒太大差別。

目前在國小擔任印尼語教學支援人員的周玲玲，大學時期跨海來台唸書，後來在台落地生根，現在她有教實體課，也有教線上課，雖然家住北部，但澎湖、屏東、宜蘭都有她的學生。

周玲玲分享，線上教學不僅互動熱絡，還能同步做勞作，現在也有許多線上教學平台，可用來檢視學生的學習情況。

對於未來有部分學校本土語將採線上共學模式，全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽則表示憂心，他認為，語言學習需要情境與環境，低年級學生線上課時常坐不住，教師也很難同步互動，學校也非坊間外語補習班能「一對一」教學，一堂課下來，不一定每個人都有機會練習對話。