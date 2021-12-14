本土語課要塞哪？高中彈性學習、校訂必選修要不見了

新課綱上路三年多，國家語言發展法臨門一腳，本土語課明年將在中小學上路，但高中職課表早被部定必修、校訂必選修、彈性學習「卡死死」，很難再找出空堂，如今多數高中打算刪除零學分的彈性課程，也有高職打算移除2學分校訂必修，此舉卻在各校引燃戰火，刪課誰也不讓誰，也讓高中教師感嘆，好不容易建立好新課綱招牌，彈性學習、校訂必選修陸續上軌道，現在根本是自砸招牌。

教育部今年2月配合國家語言發展法修正「12年國民基本教育課程綱要總綱」，經課審大會審議，將在高中部定必修增加2學分。其中，普通型高中部定必修增2學分，校訂必選修不變；技術型高中因192學分上限，部定必修增2學分，校訂必選修刪2學分。若技高原本課程已塞滿，勢必要調整校訂必選修，若未排滿，則可調整彈性學習來因應。

台北市成功高中打算將本土語課程排在高二的彈性學習時段，校長孫明峯表示，高一彈性課程已安排微課程，高二才比較有時間，但減少彈性選修，學生的自主學習時段將受影響。

全教總政策部副主任巫彰玫是彰化高商教師，她詢問北、中、南技高，多數學校將利用彈性課程時間來開課。她也以自身學校為例，由於彰商有綜合高中，考量課綱限制，因此將挪動團體活動時間來上本土語言課，學生的社團活動時間將減少。

位於新北市萬里區的中華商海，打算刪除高三的校訂選修來開本土語課程，該校教務主任葉明忠表示，部定必修、校訂必修都是專業課程，不宜刪除；另外，新課綱希望培養學生自主學習的能力，因此學校希望保留彈性學習時段，讓學生多去探索，幾經考量決定「割愛」校訂選修。

全國高級中等學校教育產業工會副理事長熊湘明是民雄農工教師，他表示，本來高二會有兩節彈性學習課，明年將拿一節彈性課來開本土語，「這對學生影響最小」。熊湘明說，對學校來說，必修課就是一定要開，選修可開可不開，「要多這個（本土語），就只能減別的。」

對此，教育部僅表示，尊重課審會審議大會依法進行的專業討論、民主運作機制及審議結果，學校應依課綱規定開課。