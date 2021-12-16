看大學社會實踐線上博覽會，留言抽 iPhone 13 Pro 和其他超值大獎

2021 大學社會實踐線上博覽會（2021 USR ONLINE EXPO）自 12 月 11 日開展到 25 日，為期兩週的線上展覽以「對話・改變」為主題，向大眾展示大專院校師生在台灣各地實踐大學社會責任，深耕在地永續發展的豐碩成果。除了豐富的展覽內容之外，還設計了有趣的互動解謎遊戲，以及豐富多樣獎品的留言抽獎活動，希望能吸引更多的民眾、大學師生投入社會關懷、實踐的行列。

今年的活動也特別在網站的設計上尋求突破，以 3D 意象動畫、動態網頁、互動遊戲等方式，提升參展者的互動體驗，讓參展者能夠更簡單的認識、瀏覽全國 USR 計畫的亮眼成果。特別是互動解謎遊戲的設計，希望透過貼近大學生活的故事情節設計，大幅提高參展者的參與感，讓參展者在進行遊戲的同時，跟著劇情瀏覽貫穿網頁的各個單元。

從年度主題發想的標語「大學助陣 地方共振」，希望大學和地方能夠結合各自的專長，透過對話、交流促進在地發展。而這兩年臺灣、國際社會皆受到 COVID-19 疫情帶來劇烈的影響，因此今年的 USR ONLINE EXPO 特別蒐集了 USR 各校如何因應疫情變化，克服困境並尋求創新與轉型的優良案例。希望透過 EXPO 線上疫情專區的成果分享，讓各校彼此觀摩、交流，與在地社區攜手克服疫情帶來的困境，同時也讓社會大眾看到 USR 計畫如何在疫情之下持續推動，展現臺灣社會的韌性(resilience)。

今年的活動除了鼓勵各 USR 計畫透過 30 秒鐘的「我有話要說」影片分享參與計畫的過程與收穫，也特別設計了兩項留言回饋抽獎活動。只要在留言板留下對本次活動的想法、建議，或是填寫各計畫提供的回饋問卷，就能獲得 iPhone 13 Pro、Dyson 吸塵器、PHILIPS 氣炸鍋等豐富大獎的抽獎資格！

活動詳情請見：https://bit.ly/3GJKmSl

▲活動主視覺。 圖／教育部大學社會責任推動中心 提供