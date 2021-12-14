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「人都會死」 柯文哲勉學子：在自己喜歡的領域好好活

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台北市長柯文哲赴台北城市科技大學演講「生死之間」。圖／台北城市科技大學提供
台北市長柯文哲赴台北城市科技大學演講「生死之間」。圖／台北城市科技大學提供

台北市長柯文哲昨受邀赴台北城市科技大學談「生死之間」，提到他在台大急診處時期救回很多病人，但也無法救治每個病人，因此看清人生無常，成功與失敗都是生命的一部分。他勉勵學子，就算經歷各種挫折打擊，也不要失去對人世的熱情。

學生會後提問市長柯文哲「人生是什麼？」，柯文哲說人最後都是死掉，死亡不應是人生的目的，人生只是一個過程，沒有目的，在過程之中尋找人生的意義。他建議學子找到自己喜愛的領域，自己決定如何過生活，好好地完成，就像唐三藏一樣，即使他有武功高強的弟子群陪伴，仍得自己完成取經之路。

柯文哲說，他曾收治剛度蜜月回來上班第一日的男子，因發生意外送到醫院已腦死，他看著男子的太太卻無法安慰，「學校老師教我怎麼救，卻沒有教如果遇到無法救活的人要怎麼辦？」因此體悟世間如此不可預測。

柯文哲也說，他曾收治一位肺癌病人，雖然進入病房後病人不久後仍病逝，看到家屬感謝他的眼神至今不能忘，即使他已回到家，但半夜病房一通緊急電話，他仍不嫌煩再回醫院救人，他說，「也許這個病人是他諸多病人中的一位，卻是家屬心中的唯一」，這是他在台大醫院外科加護病房工作時的信念。

面對不公不義時，多數人可能是懷憂喪志，柯文哲勸勉台下學子，正面對待是一個好的態度，認真過每一天、快樂過每一天。他說，你對別人好時，雖說別人不一定會對你好，但是也不要因此就憤世嫉俗，不要為了0.5％放棄了99.5％，人生就是心存善念、盡力而為。

柯文哲 台大醫院

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