全台首間！台北普林思頓結合美國「Minerva Baccalaureate大學先修課程」、「學思達教學法」專校

台北普林思頓與美國「Minerva Baccalaureate大學先修課程」合作，結合學思達教學法，打造專屬台灣孩子的未來式教育。 圖／普林思頓提供

面對快速變化的未來，每位家長都擔心在教育上，能否提前為小孩提前準備，為未來打好基礎，而能讓孩子開心且有效的學習，還能擁有貼近未來世界的核心能力，每一個環節都需要慎選。全台第一所「學思達專校」的普林思頓高級中等學校，宣布與美國「Minerva Baccalaureate大學先修課程」合作專校，針對高中學程特別設計的新形態的未來式教育。

美國密涅瓦大學（Minerva University）是一所以「為世界培養具關鍵性智慧的人才」的新型態大學，獲選為2021年全球第三大最具創新影響力大學（WURI-World’s Universities with Real Impact報告）。打破傳統填鴨、被動式教育，因應時代變遷引領創新教育改革風潮，是密涅瓦大學的教育理念。密涅瓦大學使用獨創的線上教學平台，學生會移動到不同城市，體驗當地文化、風土民情，讓教育與生活接軌。

這間2020年錄取率不到2%，比哈佛大學還難進，成為不少重視未來教育者眼中的首選大學，將來台與普林思頓合作「Minerva Baccalaureate大學先修課程 (簡稱 MBacc大學先修課程）」。

密涅瓦MBacc大學先修課程 首度來台與普林思頓合作

為讓教育向下紮根，密涅瓦延伸至高中階段的MBacc大學先修課程，並經過美國WSCUC（WASC Senior Colleges and University Commission）機構認證，以大學學士課程為教學設計基礎，針對高中學程所特別設計跨學科、個性化、完全主動式學習課程。

2020年推出MBacc大學先修課程後，亞洲有韓國、日本與泰國陸續合作，台灣則由台北普林思頓高級中等學校成為第一家ＭBacc大學先修課程的合作專校。普林思頓所導入的「學思達教育法」，讓孩子發展創意並保持獨創性和創造力的教育目標與密涅瓦計畫不謀而合，促使台灣接軌國際教育，幫助台灣孩子站上國際舞台。

普林思頓是台灣第一家與MBacc大學先修課程合作的專校。 圖／普林思頓提供

台灣密涅瓦校友宋筠德分享，在學習4年的過程中，學習串連世界中各種知識與資訊，培養出資訊識讀能力，而密涅瓦的教育提供認知工具，讓她更客觀地認識世界、剖析問題的本質，從而更有效地解決問題。

圖／普林思頓提供

結合「學思達教學法」12年一貫完整紮根

成立學思達專校的台北普林思頓，希望能為未來世代的孩子們，準備好面對未來的能力。全新型態的普林思頓，在辦學理念與教育上，更強調全人類的文明發展、與地球永續共生、太空世代的人類發展、AI及大數據時代等未來式教育方向，兼具體制內課綱架構系統學習及實驗機構之體驗與專案學習的優勢。

因此以孩子未來教育發展藍圖與完善教學環境為主軸，以「學習者為中心」所設計「自學」、「思考」、「表達」的學思達教學法為經，建立在當代教育基礎上，具系統性知識架構與跨學科學習體驗的「MBacc大學先修課程」為緯，為孩子接軌國際學習的舞台。

學思達創辦人張輝誠認為，「教師是重要引路人，幫助學生連結知識」，學思達訓練學生閱讀、思考、表達、寫作、判斷、分析、應用、創造等綜合能力，而且從小學一年即可培養到高中，從小組合作、創造與探索中，獲得完整的學思達培訓。

「學思達教學法」，鼓勵孩子更多思考與創造力。 圖／普林思頓提供

普林思頓的教育團隊更邀請曾任永齡基金會執行長的亓甯擔任副校長一職，擁有超過十年於教學現場觀摩學習與輔導的經驗。希望普林思頓在行政與教師團隊專業的合作下，讓台灣的孩子也能接收與世界一級大學所延伸設計國際級高中課程的學習體驗，結合既有的學思達創新教學，貼近未來世界所需的核心能力，培養具批判性思考、創造性思維、有效溝通及有效互動等核心技能的國際公民。

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MBacc大學先修課程：https://www.mbacc.com/

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