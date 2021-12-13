最高獎金25萬元！總統教育獎報名開跑 至今年12月30日截止

教育部今天宣布2022年總統教育獎遴選作業開跑，獎項分為大專、高中、國中及國小4組別，合計48至56個名額，獲獎學生將可獲得總統親頒獎狀、獎座及15至25萬元不等的獎助學金；進入複審但未獲獎者，也可獲教育部頒發獎狀及2萬元獎助學金。報名截止日為今年12月30日。

教育部國教署說明，總統教育獎是為鼓勵在求學路上不畏艱難、奮發向上的優秀學生，以發掘世間的良善，為他們帶來繼續努力的力量；同時更期待藉由每一個感人的奮鬥故事，激勵更多學子見賢思齊，擴大同儕正向影響力，讓社會充滿溫馨。

教育部表示，此獎遴選作業由國教署承辦，依據遴選分組實施計畫，初審階段由各主管教育行政機關組成「初審評選會」，評選推薦名單進入複審；之後再由教育部組成複審評選會，預計遴選出大專組6至8名、高中組10至12名、國中組16至18名及國小組16至18名，合計48至56名獲獎學生。

國教署提到，2022年總統教育獎預定明年7月在總統府舉行頒獎典禮，每名獲獎學生，將由總統親頒獎狀、獎座及獎助學金，大專組每名25萬元、高中組每名20萬元，國中組及國小組每名15萬元。

國教署表示，教育部2001年設立總統教育奬，這是國家最高的教育獎項，開辦以來已有1182名學生獲獎，除彰顯國家對學生優良品德及特殊才能的重視，更激勵學子奮發向上學習的動力，歡迎各界踴躍推薦優秀學生參加遴選。