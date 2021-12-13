新北市獲2021明日閱讀日評比六都第一 孩子享閱讀幸福

您的晨間都作什麼活動？教育部將每年12月12日訂為「明日閱讀日」，大力推動晨讀運動。新北市182所學校不僅響應晨讀活動，更在今天「明日閱讀日」點亮活動暨頒獎典禮中，獲得直轄市組評比第一名、縣市參與率第三名、全國進步獎第五名，展現出推動晨讀成果。

新北市教育局長張明文表示，一早安靜閱讀，不僅可以喚醒大腦、穩定學習情緒，每天用幾十分鐘的晨讀，開啟一天的學習，也能讓學生建立閱讀習慣。不僅如此，為提供優質閱讀教育環境，新北市更從101年至110年投入新台幣6億元、改造273所學校圖書館，設置26座社區共讀站。

每年挹注1600萬元推廣多元閱讀刊物、配合中央補助經費購置實體圖書，充實各校多元閱讀資源，鼓勵學校添購書箱進行班級共讀；全市更有15所學校設置愛的書庫和一座數位愛的書庫，促進書籍流通。

今天一早踏入大觀國中，只見早自習時，由學生錄製的廣播引導語中開啟「晨讀時光」，優美的音樂中共享「悅閱育士」共讀書箱，還可以申請「圖書教師『導讀』宅急便」入班導讀，閱讀推動老師還到班上聆聽同學分享晨讀心得，用晨讀開啟一周歡愉心情。

中園國小每周二早自習為寧靜閱讀時間，全校師生都放下手邊工作，拿起書本進入書中世界，每周還會有一個幸運班級可邀請校長一起入班共讀，共讀後的聊書活動，讓學生閱讀之外還能分享心得收穫。

而景新國小每周四早晨全校實施「寧靜閱讀」，一到六年級導師陪伴孩子晨讀，老師們掌握「身教式持續安靜閱讀」要點進行班級閱讀，讓孩子深度享受書香世界。

校長及行政人員會也一樣，在大辦公室一起閱讀；圖書館的志工阿姨，則在閱讀活動期間陪孩子們作繪本共讀。

六年級陳可蓉同學表示，每周的星期四晨間閱讀，讓她沉浸在安靜讀書氛圍中，像最近在讀《聽不見的聲音》和《神奇柑仔店》，故事編排有趣，能在上課前有段時間讀小說，是很「幸福」的事。