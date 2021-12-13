盧秀燕宣布：明年初 台中各級學校冷氣全裝好！

台中市太平區新高國小今天舉行二期校舍及活動中心新建工程動土祈福典禮。台中市長盧秀燕說致詞時說，市府積極推動太平區發展，太平區為台中人口前五大區域，因應就學需求，新高國小一期校舍在她上任第一年動工興建，去年完工招生，現在再投入3億5633萬多元興建二期，預計2023年完工；感謝議員及在地里長支持，不只是新高國小，包括坪林國小、宜欣國小校舍興建中，經費達5億元，投資教育不能等，明年初全市各級學校冷氣將全數裝設完成，要讓家長放心、孩子好學習。

今天的動土典禮，包括盧秀燕、市議員李麗華、賴義鍠、張玉嬿、教育局長楊振昇、地政局長吳存金、太平區長許貴芳、以及立委何欣純服務處代表等到場。

盧秀燕說，她與新高國小有特殊的感情，可說是在她任內一手建立起來，上任第一年第一期校舍興建，施工順利在去年完工，共招收21班。太平區各項建設快速發展，除已通車的台74線快速道路外，太平區市民大道第二期工程正興建中，預算14億元，另外公5達3公頃美樂地大型公園也已開工，明年預算5億元太平區國民運動中心將動土，以及太平區第二座親子館已完工使用，大平區生活機能愈來愈好，人口持續成長。

她指出，尤其新光重劃區人口成長更是快速，新高國小招生後立即爆滿，明年將再招收一年級生8班，市府緊接著啟動二期校舍及活動中心新建工程規畫設計，經費由地政局平均地權基金挹注，預計2023年完工，未來太平新光重劃區在地學童，將可就近免跨學區安心就學。