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中小學生每日晨讀聊書10分鐘 這3縣市最踴躍推廣

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部舉行2021年明日閱讀日「晨讀活動」頒獎典禮，苗栗縣參與率最高。記者潘乃欣／攝影
教育部舉行2021年明日閱讀日「晨讀活動」頒獎典禮，苗栗縣參與率最高。記者潘乃欣／攝影

教育部訂定每年12月12日為「明日閱讀日」，國教署、中央大學和中華明日閱讀協會今舉辦2021年明日閱讀日「晨讀活動」頒獎典禮，並說今年全國共有838所中小學響應晨讀，各縣市參與率以苗栗縣為冠，參與率達88.9％，其次為嘉義市（85.7％），再次為新北市（65.9％）。

明日閱讀日活動自2018年以來已邁入第四年，參與學校從295所逐年增加，今年共有838所學校響應，創新高。除了苗栗縣的參與率最高的縣市，此活動今天也頒發進步獎，以彰化縣為首，參與學校比率比去年增加38.7％。

另有5所學校獲頒「明日閱讀等級認證」，包括新北市中平國中、花蓮縣東里國中、雲林縣蔦松國小、嘉義市宣信國小及花蓮縣志學國小。

協助教育部執行明日閱讀日晨讀活動的中央大學網路學習科技研究所教授陳德懷說，晨讀是「身教式持續安靜閱讀」（Modeled Sustained Silent Reading，簡稱MSSR），目的是讓閱讀變習慣，每天或每周安排孩子在固定時間、地點讀書很重要。若孩子坐不住，可先設定5分鐘，慢慢提升為10分鐘；太強制要求閱讀，反而讓孩子一輩子遠離書本。

教育部 中央大學

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