教師被檢舉就調校？ 盧秀燕：檢討！哪校出事哪校解決

台中市一名公幼教師遭家長檢舉虐童還在調查中，但教育局今年12月7日已准退休。市議員張家銨指出這名教師已換了6校，都是一出事就請假、提退，後來又換學校服務，共換6校。她質疑處理不適任教師案就息事寧人？放任教師疑似虐童卻不調查清楚？

市長盧秀燕表示，要求教育局審視「台中市立高級中等以下學校處理疑似不適任教師諮詢輔導小組作業要點」是否有不妥適。她也表態說，針對教師一出事就換學校，無法認同，應是在哪校出問題，解決後才准申請介聘調動。

張家銨指出，家長列出「十大惡形惡狀」，包括1.唆使孩童撿地上食物吃；2.未盡到維護教室整潔，蟑螂、螞蟻四處竄行；3.對於年幼孩童身理需求充耳不聞；4.忽視特教生，放任孩子做出危險舉動；5.任課期間滑手機看股票。

6.聯絡簿、學習單時常遺漏；7.漠視家長反映、拒絕溝通、冷處理；8.午休期間逕自午覺；9.孩子校內受傷第一時間不是關心聯絡家長，而是裝沒看見，讓孩童自行處理；10.點心時間疏於照顧，孩子餓到下課。

教育局長楊振昇答覆表示，已啟動「不適任教師專審會」調查。

張家銨火大說「校方調查層級只到校事會議，根本沒開專審會」，人本基金會受理家長檢舉，就是要求開專審會，但教育局放任只由校事調查，人已退休還通知人本輔導調查中。她更質疑，此案還在調查中，依法須停職調查，同意退休不是放任不適任教師為所欲為嗎？