美感教育競賽紅不讓「廣達創意教學」圓滿落幕

隨著108課綱核心素養推動，教育現場的積極度已展現在所有的教師身上。由教育部與廣達文教基金會共同舉辦的「廣達游藝獎－創意教學競賽」，順應教師在課程與教案研發的需求日益上升，加上新冠疫情加速改變人們的生活步調，2021年「廣達創意教學競賽」首次獨立辦理，也讓這個競賽更具意義。

雖然「廣達創意教學」的題旨設定在「美感教育」上，但對教育第一線的教師而言，更能結合各科領域發展出108課綱重視的核心素養精神，競賽公告自疫情趨緩的9月開始起跑，報名呈現微笑曲線狀況，到了收件截止，包括金馬外島與澎湖離島共計22個縣市無缺席，全國近200所國中、國小以及高中，以混學科、混年段、跨學校、跨縣市，近800名教師組隊報名參賽，從盛況撐起的規模足以察覺，「核心素養」讓教育現場為了孩子的未來動起來。

圖／廣達文教基金會提供

初賽、複賽分別於10月、11月進行，初審量最為龐雜，從眾多教案中先過濾再精選15組相對穩合「核心素養」的教案，複審再嚴選出7組教案進入實體總決賽，由於複審評委各自專業角度不同，幾番討論後，評審團決議增列一組名額，取8組入總決賽，同時建請主辦方將8組列為「佳作」獲獎名單。

12月11日的總決賽，在張榮發基金會國際會議中心多功能區舉行，現場依電腦亂序抽籤結果報告，上午依序由台南安順國中與新民國小、嘉義市興嘉國小、台北忠孝國中與復興高中及新北柑園國中、新竹縣東興國小闡述教學理念與展示教學現場成果。下午由台中仁美、樹義、南陽三所國小先登場，接著台南永康國中、高雄右昌國小，最後是高雄福山國小作架構說明及成果分享。

無論是安順國中「愛與美藝術大餐館」、興嘉國小「宜居城市的共好生活」、忠孝國中「圖書館驚魂夜-名畫動起來」，還是仁美國小「Baroque~成為生命的拓荒者」，或者右昌國小的「NIKI．我們．心世界」，教師們演示的成果都非常亮眼，畢竟競賽仍舊必須分出先後，決審團就像台上各組教師團隊一樣，在後台激烈討論中以分數排列及二度表決中決定了首獎與優等獎團隊。

廣達文教基金會執行長徐繪珈，兼任這一場決賽的決審團主席，頒獎之後分享三組團隊最後勝出的原因，徐繪珈表示，獲得優等獎的東興國小，團隊規劃的「Max Walker」教案，以劉其偉畫作為跨領域課程設計，明確融入攀樹健體等戶外自然教育，社會面結合原鄉踏查，再運用跨海視訊、息物投影併入資訊科技和國教議題，實務面，以跨年段遊戲混合兒童節闖關，塑造一場「原．野．窩」大冒險，激發孩子自主學習成果豐碩。

另一組得到優等獎的永康國中，10位教師群策群力，明確引導孩子從藝術中探索自我、關懷家鄉，培養包容多元的內涵。團隊從夏卡爾畫作對妻子的「愛」和對家鄉故土的「鄉愁」兩大方向討論出「與夏卡爾一同打開永康夢與希望的窗」，課程從全年級藝術課程延伸至各科領域，圍繞夏卡爾不同面貌畫作和元素，調配「親藝」、「浸愛」、「履程」三大學習構面，將藝術、綜合及社會領域充分融入教學內容， 這種結合生命教育及多元文化議題的課程完整設計，創造了跨領域的教學模式。

首獎福山國小策劃的「Niki on line! Love in Fushan」課程，從孩子生活情境出發，結合藝術、生活、語文及綜合活動領域，再運用資訊科技，所設計的模組：「Hello!妮好」、「就是喜歡妮」及「與妮同在」，以藝術創作引導孩子產生「人與自己」、「人與他人」和「人與環境」互動對話，給孩子從跨域、跨界中進入設計思考學習的空間，讓孩子覺察自己、同理他人，成為更好的自己並與他人共好，進而培養出對生命的態度，以及在生活中解決一切問題的能力。

最後，徐繪珈為這場總決賽做了一段結語，跨學科領域，跨年段，跨校、跨區，多線並進，8組團隊充分發揮了「自發」、「互動」、「共好」的設計理念，完美展現出我們108課綱的核心素養精神。

本屆首獎及優等團隊，除可分別獲得20萬元及15萬元獎勵金外，還獲頒獎座及獎狀，其餘5組佳作，各得2萬元及獎狀鼓勵。