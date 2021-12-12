新北私立南山中學竟仍有禁愛令 校長：已指示會修正

青年民主協會今日表示，新北私立南山中學這學期公布的《學生謹言慎行實施辦法》，不僅有禁愛令、自習時不得拉窗簾、遇師長詢問需端正坐姿或起立回答，甚至明文規定學長學弟制，質疑校方恣意訂定的校規，以各種規範控制學生。對此，南山中學校長蔡銘城說，確實發現學務處有這樣的內容，已經指示學務處不合時宜的規定要修正，畢竟上述內容，並未通過校務會議，與校規抵觸也無法施行。

青年民主協會發文指出，私立南山中學這學期公布的《學生謹言慎行實施辦法》分為謹言與慎行兩部分，規範學生上下課時間的言談務必文雅得體，更規定低年級對高年級學生，需以學長姊相稱。在慎行部分，要求學生遇師長詢問，需視情境，端正坐姿或起立回答，還強制學生洽談公務，應坦蕩大方、學生自習時不得圍上窗簾等內容。

此外，辦法不但禁止學生交往，連逾越分寸的書信都要記過，但國教署2014年就已經明定禁愛令是非法的，學校大多也都已經完成校規的修改。青民協指出，學校在公布這份辦法前，完全沒有與學生討論，2019年6月學校在學務會議通過，今年8月學務會議上再次修訂，卻絲毫沒有放寬。質疑校方以培養正確校風和學生氣質為名，卻以各種規範控制學生，儼然仗著私立學校辦學的自由，「令人瞠目結舌。」

南山中學校長蔡銘城一開始接到電話時，先是對有這樣的辦法感到詫異，以為是早期的校規，只是出現學生手冊上而已，後續經了解，才知道內容是學務會議通過的。蔡說，校規一定要由校務會議通過，且需上報至教育局備查，同時會議上也有學生及家長代表，學務處通過的內容並未經過校務會議，且抵觸校規，也不可能施行，已經指示學務處要重新檢視，如果不合時宜，會進行修正。