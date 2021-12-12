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年輕家長瘋找公托 中市：找到50處適合地點
台中市這3年來執行「幼托倍增」雖已達標，但不少議員認為還是不夠。社會局長彭懷真指出，「必須倍增在倍增」盤點已找到50處適合的地點辦公托，但有錢有地還要有時間走程序，市府更希望向中央爭取預算，擴大規模。
藍綠議員都指出，全國出生率已比死亡率低，尤其台中市人口成長也停滯，出生率降低，去年開始每年出生不到2萬名嬰兒，是全盛時期的一半。
議員張廖乃綸說，不少年輕家長的心聲都希望增加公托，夫妻上班小孩可安心托育。市長盧秀燕上任近3年來，公設民營托嬰中心及社區公共托育家園，由原本的5所增加到17所，這個月底，西屯區鵬程公托也將開幕，但還不夠。
社會局長彭懷真說，台中市的公托不但要倍增，「還要倍增再倍增」，社會局已找到50處適當場地辦理公托，錢也找到了，但公托規定很嚴格，有錢有地還要有興建的程序，市府另積極向中央爭取更多經費，擴大規模，但配合中央補助款的部分，進度會受些影響，不過，布建50處公托已確定。
議員張廖乃綸、張瀞分、李榮鴻指出，台中原本只有4座親子館，三年來已增加8座達12座，另針對還沒有設置親子館的區域，也設置7處托育資源中，親子館很受歡迎，全市還有很大的增設空間。
市長盧秀燕說，西屯區是台中人口第二大區，原本沒有親子館，她感謝張廖乃綸幫忙盤點，找到何厝市場二樓放檔案的空間，很快就能啟用。另西大墩環保公園有處民間捐贈的建物，二樓也將打造成兒童運動中心，專門服務6歲-13歲的孩子。張廖建議在興建中的國安段社宅規劃小型親子館，盧秀燕説會考慮。
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