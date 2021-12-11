永齡教學資源中心上線 師培課程免學費

行政院日前拍板「中小學數位學習精進計畫」，自明年起4年內要投入200億元，其中有56億元要用來擴增數位學習內容，實際上，也有不少民間團體跟進。永齡慈善教育基金會今天推出「數位師資培訓平台」，民眾上完所有課程並通過考試認證後，即可取得教育部核可的課輔教學證書，也可運用永齡教材，陪伴孩子學習成長。

今年5月疫情衝擊，全國各校「停課不停學」，教室被搬上雲端。但線上學習需要學生更多的「主動性」與「專注度」，初期往往需要身邊大人「陪學」。對此，籌備二年的「永齡教學資源中心-數位師資培訓平台」今天正式上線，提供線上師培課程與教材和教具，內容包含教學技巧、案例分析、與完整的工具應用，另也有配套教學手冊，藉由豐富的實作與教具，引發學習動機。

永齡慈善教育基金會董事長郭守正表示，平台課程內容不需支付任何費用 ，只要完成最多29小時的線上課程培訓，就能擁有國小課輔老師的國語與數學學科教學能力。

永齡教育基金會也說，家庭是遠距教學的重要角色，但在疫情之下，弱勢家庭的家長往往難兼顧孩子的自主學習，若能透過課輔班和社工的陪伴、輔助，更能防止弱勢孩童成為網路中輟生，引導這些孩童和家庭順利地進行遠距教學，並有效學習。

為能擴充師資量能，讓每個大人都能當老師，永齡教育基金會表示，除了免費提供師培課程，也開放民眾課後可取得永齡的相關教材，民眾可選擇上課獲得到教育部核可的課輔教學證書，或只運用永齡教材陪伴孩子學習成長。