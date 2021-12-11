快訊

直播／「珍愛藻礁」意見發表會最終場 潘忠政對上洪申翰

再增兩例Omicron個案！自英、美入境「打過二劑BNT」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

永齡教學資源中心上線 師培課程免學費

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
永齡慈善教育基金會今天推出「數位師資培訓平台」，民眾上完所有課程並通過考試認證後，即可取得教育部核可的課輔教學證書，也可運用永齡教材，陪伴孩子學習成長。圖／永齡慈善教育基金會提供
永齡慈善教育基金會今天推出「數位師資培訓平台」，民眾上完所有課程並通過考試認證後，即可取得教育部核可的課輔教學證書，也可運用永齡教材，陪伴孩子學習成長。圖／永齡慈善教育基金會提供

行政院日前拍板「中小學數位學習精進計畫」，自明年起4年內要投入200億元，其中有56億元要用來擴增數位學習內容，實際上，也有不少民間團體跟進。永齡慈善教育基金會今天推出「數位師資培訓平台」，民眾上完所有課程並通過考試認證後，即可取得教育部核可的課輔教學證書，也可運用永齡教材，陪伴孩子學習成長。

今年5月疫情衝擊，全國各校「停課不停學」，教室被搬上雲端。但線上學習需要學生更多的「主動性」與「專注度」，初期往往需要身邊大人「陪學」。對此，籌備二年的「永齡教學資源中心-數位師資培訓平台」今天正式上線，提供線上師培課程與教材和教具，內容包含教學技巧、案例分析、與完整的工具應用，另也有配套教學手冊，藉由豐富的實作與教具，引發學習動機。

永齡慈善教育基金會董事長郭守正表示，平台課程內容不需支付任何費用 ，只要完成最多29小時的線上課程培訓，就能擁有國小課輔老師的國語與數學學科教學能力。

永齡教育基金會也說，家庭是遠距教學的重要角色，但在疫情之下，弱勢家庭的家長往往難兼顧孩子的自主學習，若能透過課輔班和社工的陪伴、輔助，更能防止弱勢孩童成為網路中輟生，引導這些孩童和家庭順利地進行遠距教學，並有效學習。

為能擴充師資量能，讓每個大人都能當老師，永齡教育基金會表示，除了免費提供師培課程，也開放民眾課後可取得永齡的相關教材，民眾可選擇上課獲得到教育部核可的課輔教學證書，或只運用永齡教材陪伴孩子學習成長。

遠距教學 教育部 疫情

延伸閱讀

偏鄉學子也能沉浸式學習 旗美高中設數位資源中心

讓社會更好 社會教育貢獻獎得主展現民間力

調查：線上學習比例倍增 家長卻不支持納正式教育

調查：疫情加速推動 學生線上學習比率近翻倍

相關新聞

校長退而不休 潘扶德獲社教終身奉獻獎

教育部昨舉辦社會教育貢獻獎頒獎典禮，今年各機關共推薦一一一件優秀個人及團體，其中花蓮監獄附設正德高中進修學校教師潘扶德獲...

尼加拉瓜來台學生 潘文忠：維護學生受教權

尼加拉瓜與我國斷交。教育部長潘文忠表示，目前該國有91名學生自費來我國就讀，另有53人是獲得台灣獎學金來台，這些獎學金學...

53名尼加拉瓜台獎生恐「斷炊」 台大、淡大將援助

尼加拉瓜今日宣布與台灣斷交，目前尼加拉瓜在台就讀學生共計143人，其中90人非台灣獎學金學生，但我國無赴該國留學學生。台...

別再有下一個導護師被撞 全教總呼籲中央研擬完整方案

全國教師工會總聯合會（全教總）今天要求中央政府出面研擬完整的學童交通安全規畫，徹底解決導護的爭議，以確保學童的交通安全。...

永齡教學資源中心上線 師培課程免學費

行政院日前拍板「中小學數位學習精進計畫」，自明年起4年內要投入200億元，其中有56億元要用來擴增數位學習內容，實際上，...

3366萬整建東勢東華國中校舍 盧秀燕：偏遠學校越重視

台中市東勢區東華國中校內有一棟「華實樓」經專業鑑定屬耐震能力不足，有安全疑慮，市府教育局結合教育部資源，共挹注3366萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。