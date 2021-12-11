3366萬整建東勢東華國中校舍 盧秀燕：偏遠學校越重視

台中市東勢區東華國中校內有一棟「華實樓」經專業鑑定屬耐震能力不足，有安全疑慮，市府教育局結合教育部資源，共挹注3366萬元，校舍拆除重建，今天落成啟用，市長盧秀燕出席表示，「對於偏遠學校，我們越重視」，她說市府兌現教育承諾，2年來在東華國中投入舊校舍拆除重建工程、操場及風雨走廊整建等約5000萬元經費。

東勢區東華國中今天舉行50周年校慶暨老舊校舍拆除重建落成啟用典禮，教育局長楊振昇表示，東華國中是一所優質的學校，積極推動品格教育、探索學習、山野教育及閱讀教學特色課程，校內外表現皆出色，獲得地方一致好評。

楊振昇指出，原有校舍「華實樓」經詳評專業鑑定屬耐震能力不足，有使用安全疑慮，市府回應全校師生和社區家長的期望，將校舍拆除重建，此次經費由教育部補助2692萬8000元、市府籌編工程經費673萬2000元，合計3366萬元。

東華國中校長曹瓊華表示，感謝盧秀燕市長關心偏鄉學校，給予最大的支持與資源，爭取中央經費並投入市府補助款，讓「華實樓」可拆除重建，今天啟用的新校舍為2層樓的教學大樓，包括普通教室、教師辦公室、專科教室及多功能集會教室，工程完工後，整體教學環境設施更完善，除解決既有老舊校舍安全堪慮問題，同時提升教育品質，為學生創造優質教學環境。

今天啟用典禮，市長盧秀燕、教育局長楊振昇、市府客委會主委江俊龍、立委江啟臣、市議員冉齡軒、前市議員蘇慶雲、東勢區長翁培真、東華國中校長曹瓊華、台中女中校長洪幼齡、東華國中歷任校長等人出席。