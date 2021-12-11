雙語國家到底是哪兩語？ 台大教授：台灣不該自我矮化

黃昆輝教授教育基金會今天舉行「台灣的雙語教育：挑戰與對策」研討會，台大語言研究所教授江文瑜直指，雙語國家就是個謬誤，違反「國家語言發展法」精神，但台灣是有20多個種國家語言的國家，英語還是外來語，現在卻把外來語引入成為國家語言，台灣不該自我矮化。

不少人會以新加坡、香港、馬來西亞作為「雙語國家」的典範，江文瑜說，這些國家皆曾被英美國家殖民超過百年。另外，全球56個國家都以英語作為官方語言，多屬英美殖民地，唯一例外是盧安達，江文瑜說，台灣不該自我矮化成盧安達第二。

江文瑜也批評，雙語政策獨尊英語，但「雙語」的名稱與內涵，卻矮化本土語言，且嚴重排擠各項資源，本土語教育僅存蜻蜓點水的象徵意義，必然加速流失與死亡。英語是外語，不該且不可能成為台灣群體認同的國家語言，雙語國家會把台灣定位為英語國家，這會讓台灣人的認同產生混淆與錯亂。

江文瑜說，語言是人類文化的集體認同，乘載著文化與歷史，英語只是台灣的外來語，不該成為國家語言。她也觀察，台灣人的「菜」英文是唱衰台灣的謊言，更直言這是英檢業者年年炒作的假新聞，激化國人的英語焦慮，台灣在旅外網站InterNations年度調查中，是全球對旅外人士最友善的國家，若國發會持續將英語力視為溝通能力，10年內的AI發展其實就可以打破障礙。

江文瑜也提出五項建議，她認為台灣可作為多語言、多文化且英語友善的國家；第二，國家語言政策名稱應訂為「多語台灣，英語友善」，並將「雙語國家發展中心設置條例草案」退回行政院，與國家語言發展中心設置草案一併研議。

江文瑜說，台灣應建立完整健全的國家語言發展政策，善用台灣的多語資源，達成增添式的語言教育，促近在地全球化。另外，台灣的英語教育與語言政策絕不可與英檢商業利益掛勾，應全面廢除「大學英檢畢業門檻」，避免「全民被英檢」的國家級災難。

江文瑜說，應重新思考獨尊中英文的「雙語教育」，教育部必須扭轉中小學雙語教育揠苗助長的重大危機，並取消獎勵大學全英語授課越多越好的錯誤政策。她也觀察，台大校園許多教師能用英語授課，但用英語授課卻無法比用華語來得生動，學生也反映教師會因為用英語授課，而減少授課內容，現階段必須減緩英語焦慮才能建立健全國家。

會後不少與會者認同江文瑜的看法，一名台師大教授指出，可將這項看法作為一項宣言；也有與會者認為，台灣是多語國家，但過去獨尊華語，導致本土語言受壓制；也有一名英國文化協會雅思卡官表示，台灣具備多種語言文化，沒必要一定要把英語變成官方語言，不少雙語學校學生現在也出現「中不中、西不西」的問題，台灣若能作為英語友善、交際語是很好的點子。

江文瑜也說，台灣不該把英語至上，必須打破英語自卑，避免雙語國家若繼續走下去所造成的語言階級。但她也舉例，現在已有不少雙語私校讓家長搶破頭，學費卻非普通家庭能負擔。