政府力推2030雙語國家 黃志芳：高層首長須先以身作則

蔡英文總統拋出2030雙語國家願景，教育部今年起也投入四年100億元，從國教到高教打造雙語基礎工程。教育部長潘文忠表示，希望改變準備英語考試的教學方式，讓國民英語及數位能力成為未來對接世界重要關鍵能力。外貿協會董事長黃志芳則表示，2030雙語國家是一個高難度但偉大的國家願景工程，他認為若要帶動風潮，高層首長必須以身作則，文官必須大量到國外學習，讓英文成為工作語言。

黃昆輝教授教育基金會今天舉行「台灣的雙語教育：挑戰與對策」研討會。該會董事長黃昆輝表示，行政院2018年提出「2030雙語國雙語國家政策藍圖」，以厚植國人英語力，與提升國家競爭力作為兩大目標，提出後引起廣泛討論。實際上，雙語教學至今已推廣一段時間，但各方意見仍不一，希望透過研討會，建立政府與雙語教育專家、實務工作者的共識平台。

潘文忠表示，雙語政策是目前台灣整體國家發展重要發展議題，2021ＩＭＤ公布，在65國評比中，台灣的人才培育提升到第16名，不僅比去年更進步，人才準備更拿下第九名，是亞洲第三，僅次於新加坡香港，超越日本、韓國、中國，顯見人才是決定國家發展的關鍵力量。

潘文忠說，蔡英文總統去年就職典禮提出，國民英語及數位能力將是未來對接世界重要關鍵能力，後續也在總統政策引導下，延續2018年國家雙語政策，今年啟動四年投入100億元，超過九成資源投資雙語，從國教到高教基礎培養國民英語力。

潘文忠也說，這學年度也有四所雙語標竿大學、25所雙語標竿學院，特別是在申請期間，各大學相當踴躍，甚至比政府能支持的數量多了好幾倍，顯見各大學願意面對挑戰，也認為台灣提升雙語，是一項重要政策。

另在國民教育階段，潘文忠表示，希望改變準備英語考試的教學方式，因此在政策討論下，這幾年是台灣養成雙語教育重要關鍵。

至於城鄉差距，潘文忠表示，行政院日前正式核定中小學數位精進發展計劃，將在未來四年投入200億，藉由數位科技讓偏遠學校打破時空限制，達成均衡學習的機會。

外貿協會董事長黃志芳以「雙語教育與國家發展」為題進行專題演講。他認為，2030國家是一個高難度但偉大的國家願景工程。

黃志芳引述神聖羅馬帝國皇帝查理曼曾說「要說兩種語言，就必須擁有兩個靈魂」。黃志芳表示，語言代表國家歷史文化與經驗的總成，雙語便是一個靈魂建構的工程，不只是學習者個靈魂，也是國家靈魂的建構，不要把它當成學科學習，也不該當成產業政策來推動，他是軟性的建構工程。

黃志芳也說，若要帶動風潮，高層首長必須以身作則，文官必須大量到國外學習，讓英文成為工作語言；另外，生活中的誘因比學校中的學習重要，加強思辨和表達能力的訓練，目前卻是太多的學習，太少表達練習，若能善用科技，年輕世代用網路就可學好英文。