為明年會考作文加分 老師教你半年練功術

明年國中會考5月21、22日登場，如何利用僅剩的半年替會考作文有效提分？新北海山高中國文老師張玲瑜建議，考生可用「提問策略」跟「系統面思考」深讀六級分樣卷，借鏡別人滿分寫法應戰。

張玲瑜說，國中作文命題不出學生生活範疇，但多數考生經驗雷同，用提問技巧帶出題材深度，可避免文章千篇一律，「文章深度就像挖泉水，有人挖到地下一層，有人挖到地下兩層，要想辦法比別人多談一點」。

她以110年學測國寫〈如果我有一座新冰箱〉為例，考生可自問什麼是冷凍、什麼是冷藏（what），再問各類物品冰多久（when）、冰多少（how many），再追問為什麼要這樣做（why），「比如有些事應該釋懷，所以不宜久冰；有些事以為冰了是珍藏，還不如付諸行動」。

她強調，5w1h是提問基本功，更好的是「多問一個為什麼」，多問為什麼，就能觸及寫作的深層核心，找到因果關係，寫出有邏輯感的文章。

她也以109年會考〈我想開設一家這樣的店〉樣卷2為例，考生想幫小農商店，這篇文章探討5個層次的問題，包括「為什麼要開店」、「為什麼要開小農商店幫助農人」、「為什麼價格稍貴的小農該被幫助」、「為什麼小農應該獲得合理報酬」、「為什麼消費者應該理解小農處境」，最後點出文章的核心價值「消費者應該思考並真正認識土地與人之間的關係」。

張玲瑜表示，考生下筆經常只考慮自己，利用「系統面思考」推敲所有跟題目有關的元素，揣摩不同立場想法，可避免文章過於自我中心。比如108年會考「青銀共居」，題目可拆成青、銀、共居三個關鍵字，青、銀即意謂下筆要兼顧兩種立場的需要；107年會考〈我們這個世代〉，不該只談「我們」，也應思考其他維繫我們生活的關係人。

再如當年的樣卷2以「這是個繽紛多彩，卻將黑暗無光的時代」破題，指出科技帶來便利，卻也讓人類不再勤勞與付出，張玲瑜認為這是系統面思考下，同時探討看似正反的兩種價值。

距離會考剩不到半年，張玲瑜呼籲考生不要貪心追逐猜題，而是針對同個題目舉一反三，練熟提問法跟系統面思考。程度好的可參考教育部公布的19大議題，閱讀相關新聞。（閱讀全文請上聯合學苑 https://bit.ly/3pGBWEo）