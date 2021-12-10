Back to 1919「畫說臺鐵與臺灣建築遺產展」──述說臺灣鐵路誕生的故事

力麗社福基金會Back to 1919與力宇教育齊力推廣在地鐵路歷史

力麗社會福利慈善事業基金會「Back to 1919」與力宇教育合作，推出三支以臺灣鐵道建築為主題的影片，首集講述臺灣鐵路從清領到日治時期的創建歷程，以輕鬆分享故事的方式帶大家進入臺灣鐵道百年的歷史歲月。

「Back to 1919」由前力麒建設董事長郭銓慶先生創立，郭董事長秉持著對建築的堅持，以及對臺灣的熱愛和使命感，期許自己能為這塊土地盡一份心力，於是先後開辦「力麗社會福利慈善事業基金會」、「郭木生文教基金會」、「郭山林教育基金會」三個基金會。接著，郭董事長創立文創品牌Back to 1919，致力以藝術畫作描繪臺灣各處的經典古建築，不論是尚存在或已消逝的，期盼藉由藝術家的巧手，讓古蹟建築重生，並述說這些珍貴、特殊的歷史故事，讓後人不致遺忘。

自2017年起，Back to 1919陸續在臺北、臺中與臺南等地舉辦公益畫展，並於2019年起，與臺灣鐵路管理局合作舉辦「畫說臺鐵與臺灣建築遺產展」，在各個火車站巡迴展出臺灣鐵路建築畫展。本次特別與力宇教育合作，推出三支臺灣鐵道歷史的影片，用說故事的方式，介紹臺灣鐵路創建的軌跡。

首集影片從「誰才是臺灣鐵道之父」開始，帶領大家認識在首任巡撫劉銘傳的推動下，臺灣出現火車，透過多幅畫作了解此時期的鐵道建築特色與興建的辛酸血淚史。到了日治時期，鐵道總工程師長谷川謹介完成眾所矚目的縱貫鐵道，奠定臺灣鐵路的基礎。而為了全通式(開幕式)而興建的建築物，更透過藝術家刻畫入微的描摹，讓觀眾遙想當年的盛況。

一路走來，臺鐵已超過134年的歷史，與人們的日常生活密不可分，也形塑出獨特的鐵道故事，希望透過本次的畫展與推廣影片，引領民眾認識臺灣珍貴的歷史面貌。

畫說臺鐵與臺灣建築遺產展將於2022.1.06~3.31於板橋車站B1舉辦(新北旅遊服務中心)，更多展覽資訊請關注【Back to 1919臉書粉專】。