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別再有下一個導護師被撞 全教總呼籲中央研擬完整方案

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良表示，中央政府要出面研擬完整的學童交通安全規畫，徹底解決導護爭議，以確保學童的交通安全。記者董俞佳／攝影
全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良表示，中央政府要出面研擬完整的學童交通安全規畫，徹底解決導護爭議，以確保學童的交通安全。記者董俞佳／攝影

全國教師工會總聯合會（全教總）今天要求中央政府出面研擬完整的學童交通安全規畫，徹底解決導護的爭議，以確保學童的交通安全。該會提出四項建議，包括增設交通號誌、人行專用道或減速墊，師生也不再擔任交通導護，應改由義交擔任。

高雄一位國中老師執行交通導護時被車撞至顱內出血。全教總今天召開記者會，理事長侯俊良表示，學童上、下學的交通安全，政府要求各校成立交通導護隊確保學童安全。這種「不清不楚」的責任歸屬，導致「學校周邊」的範圍應該多大？交通導護應由誰來擔任？從中央到地方都莫衷一是。

侯俊良說，學校只是教育單位，並無權利及資源進行路口交通改善，導致學校數十年來仍然以最原始的「人力」來保護學童安全，而招募交通導護人力也成學校頭痛問題，最後只能請老師「相忍為校」，明知非教師工作卻仍然強迫教師放著班級學生不管，到校外路口擔任導護。

全教總指出，學童的交通安全涉及教育、交通、內政、警政等機關。政府如果認為學校周邊的安全應該由政府機關擔起責任，就不應該讓沒有權力也沒有資源的學校自行承擔，而應由中央擬定整體政策，整合相關單位並提供資源，最重要的是權責要明確。

全教總提出四項建議，第一，釐清學校交通導護的執勤範圍，明確定義「學校周邊」範圍。第二，「學校周邊」學童行走人數多或交通風險高的道路、路口，應由交通機關設法改善，或增設交通號誌，或設置人行專用道，或設置減速墊，以減少導護人力的需求或降低事故風險。

另外，學生、學校教師不應該擔任路口交通導護、指揮交通，教師執勤範圍應限定學校門口，主責應是照護校園內的學童。經評估後，仍有必要設置交通導護者，應以「義交」擔任，相關費用由中央和地方共同負擔。如係以導護志工擔任，亦應給予相對應的保障。

全教總

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