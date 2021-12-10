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53名尼加拉瓜台獎生恐「斷炊」 台大、淡大將援助
尼加拉瓜今日宣布與台灣斷交，目前尼加拉瓜在台就讀學生共計143人，其中90人非台灣獎學金學生，但我國無赴該國留學學生。台大稍早表示，學校共有4名尼加拉瓜籍學生，其中一人領有外交部台灣獎學金，會再進一步了解狀況後給予必要協助。淡江大學稍早受訪也證實學校有6名台灣獎學金學生，將尊重學生留台意願，若學生願意留下，「無論如何都是我們的學生」，會盡力協助。
教育部統計，109學年度尼加拉瓜在台灣大專校院就讀學生人數共計143人，包括正式修讀學位外國學生84人、僑生5人、華語生54人。其中，由外交部提供的台灣獎學金生在學人數為53名。換句話說，另有90名學生是自費來台就讀。
外交部稍早也發出聲明，為維護國家主權及尊嚴，我國決定自即日起終止與尼加拉瓜共和國的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫。外界憂心台獎生金援「斷炊」，台大稍早表示，有4名尼加拉瓜籍學生，其中3人為大學部學生，1名為碩士班學生，其中1名領有台灣獎學金，其他的3人，1人在下學期應該可以順利畢業，1人為僑生身份，1名碩士班在職生。
教育部稍早也說，台灣獎學金由外交部提供邦交國名額，至於台灣獎學金是否繼續發放？教育部尊重外交部決定。
台大則表示，會再進一步了解台獎生狀況，並給予必要協助。
另外，淡江大學目前的尼加拉瓜籍學生共計18名，其中6名台獎學位生、7名亞太研究數位學習碩專班。淡江大學秘書長劉艾華表示，針對台獎生，會去詢問學生繼續留在台灣的意願，若他願意留下來繼續就讀，學校會輔導學生完成學業；經濟部分，學校也有工讀機會，另也會媒合獎學金，過去也曾有學生「免學費」。
「無論如何都是我們的學生」，劉艾華表示，過去也曾處理過其他斷交國家，學校都有相關經驗，會盡可能協助學生完成學位。
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