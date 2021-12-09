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調查：線上學習比例倍增 家長卻不支持納正式教育

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
疫情讓數位學習成為一門顯學，「學習吧LearnMode」今天公布2021數位學習趨勢報告，發現學生家長對於數位學習的認知與想法，在疫情爆發後有了明顯變化。記者趙宥寧／攝影
疫情讓數位學習成為一門顯學，「學習吧LearnMode」今天公布2021數位學習趨勢報告，發現學生家長對於數位學習的認知與想法，在疫情爆發後有了明顯變化。記者趙宥寧／攝影

疫情讓數位學習成為一門顯學，「學習吧LearnMode」今天公布2021數位學習趨勢報告，發現學生家長對於數位學習的認知與想法，在疫情爆發後有了明顯變化。其中，台灣中小學生整體線上學習比率從2020年的15.5%，提升至今年的29.2%，但疫情加速線上學習，台灣家長卻更顯憂心，甚至有近五成不贊成將線上學習納入正規教育。

學習吧產品總監陳逸文表示，根據2018年OECD報告指出，台灣中學生資通訊普及率僅15%，但經過疫情洗禮，今年台灣整體數位學習比例明顯從2020年的15.5%，提升至29.2%，顯示疫情確實加速了數位學習的執行與滲透，但卻有31.3%的家長並不清楚學生是否有使用線上學習平台，比起2020年高出12.7%，也有不少老師在未受線上教學訓練，仍使用傳統模式進行視訊遠距教學

值得一提的是，調查顯示，家長對於線上學習融入實體課程中的支持度，從2020年的65%下降到53.2%，更有少於50%的家長贊成將線上學習納入正規教育。陳逸文表示，這也顯示疫情的突如其來，使家長萌生不確定性，數位學習仍需有待學校、教師、家長三方充分的溝通與優化。

陳逸文認為，線上不可能取代實體教學，但如何讓孩子投入學習，如何讓孩子透過數位載具學習，將是學校端可以努力的方向；另從家長端，陳逸文認為須先改變認知，和家長溝通如何透過數位學習，讓學習效能變得更好。

不過，線上教育卻對偏鄉學生產生正面影響。陳逸文說，根據學習吧後台資料，偏鄉學生在「學習吧」AI系統輔助下，中文朗讀正確度與流暢度，整體進步幅度分別為22%與33%；英文朗讀表現的正確度與流暢度進步幅度更分別達到76%與88%，兩者皆高於全國平均。

他提到，這也顯見數位輔助雙語學習對於偏鄉學生帶來明顯的學習效果，弭平教育資源不足所帶來的先天缺失，有機會迎頭趕上都市區域學生的學習程度。

教育部近日也拋出四年200億「中小學數位學習精進計畫」，外界卻憂心數位教學師資與教材跟不上。陳逸文說，學習吧今年已舉辦超過158場「科技輔助教學」初階研習，培訓超過9600名教師。他也樂觀地說，政府政策將帶起線上學習的新世代，除了深化基礎教育外，加值線上學習內容與教材製作，將可創造學生、學校、以及整體產業的多贏局面。

偏鄉 遠距教學

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