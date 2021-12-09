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幼教師生比1比15已40年未調 教育部：緩步調整

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天舉辦「幼兒教育及照顧法第16條條文修正草案」公聽會，眾多立委以及民間團體呼籲立刻調降幼兒園師生比，將現行的一班30人，往下調降至至少24人。記者董俞佳／攝影
立法院教育及文化委員會今天舉辦「幼兒教育及照顧法第16條條文修正草案」公聽會，眾多立委以及民間團體呼籲立刻調降幼兒園師生比，將現行的一班30人，往下調降至至少24人。記者董俞佳／攝影

立法院教育及文化委員會今天舉辦「幼兒教育及照顧法第16條條文修正草案」公聽會，眾多立委以及民間團體呼籲立刻調降幼兒園師生比，將現行的一班30人往下調降，最好是讓現行的師生比1比15改為1比12。不過主管單位教育部指出有多個窒礙難行之處，包括校舍空間不足，增加地方政府財政負擔，因而遭到與會人員砲轟。不過，與會單位都同意逐漸緩降的趨勢必行。

少子化、每個孩子都是寶，孩子的照顧品質深受家長關切。國小班級人數已經下降至每班29人、國中每班30人，比較難照顧的幼兒園孩子，每班人數卻可以收到30人，比國小人數還多，人數與師生比40年未降，不僅不符合現行家長對照顧品質的期待，第一線教師焦頭爛額、離職率高現況，都不利幼兒教學品質。立委萬美玲、時代力量黨團、立委林宜瑾、立委吳宜玎等人都提出修正版本，要求調降幼兒園師生比。

立法院教委會今日舉辦公聽會。林宜瑾表示，幼兒園師生比自1981年制定《幼稚教育法》至今從未調整，已經不符合現在社會發展狀況，對教保人員也有過高工作負擔，且高工時、高壓力的工作環境，容易產生虐童案件，有必要調降師生比，促進教保服務品質精緻化。林宜瑾的版本是公幼的學生人數率先降低、其餘幼兒園再漸進跟進，其餘版本則是幼兒園班級人數全面降低。

多個團體包括全教總、全教會、靖娟兒童安全文教基金會、兒童福利教保聯合會等都多個民間團體都認為應該要調降師生比，提升幼教現場教學品質，也更能留住教保人才，減低離職率。不過，幼教總會聯合會、中國幼兒教育協會等幼教業者則認為，若直接調降師生比，恐怕將減收學生、導致許多孩子進不到幼兒園，家長的學費負擔也會增加。

教育部次長蔡清華表示，為了擴大幼兒園公共化，現在所有可以用的國中小校舍空間都已經用了，找校舍空間很不容易。他說，降低師生比可能讓許多學生進不到幼兒園，他認為不應該，但可以增加支持人力，如現在已經有150位學生以下可補助增設1名支持人力、150人以上增設2名人力支持人力。

全國教師會文宣部主任羅德水表示，師生比是衡量教育品質的關鍵指標，不該視而不見。他提到，根據全美教育協會統計， 中國大陸2016年師生比已達到1位老師搭配11位學生至13位學生，德國等歐美多個國家都是是1比11。政府不能再持續不動如山，要給孩子更好的教學環境。

幼兒園 幼教 教育部

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