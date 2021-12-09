臺大「績效管理再造－管理升級的必經挑戰」班 優惠中

圖／臺大進修推廣學院提供

績效管理制度在企業、團體中扮演著舉足輕重的角色，好的制度可創造出更高的工作效益，讓組織與個人獲得雙贏。國立臺灣大學進修推廣學院將於111年3月1日每週二晚間起首次開辦「績效管理再造－管理升級的必經挑戰」課程，特聘臺大工商管理學系暨商學研究所－劉念琪教授與閎博管理顧問公司共同創辦人－林鈺欽顧問授課。利用每週三小時的課程，教導學員如何創造績效管理的效能。

劉念琪教授研究專長為策略性人力資源管理、組織設計與變革，曾任勞動部勞動政策諮詢委員，參與及主持多項勞動政策研究，在學術界擁有豐富經歷。林鈺欽顧問在半導體產業的工作經驗超過20 年，曾於多家知名企業擔任人力資源/薪資福利主管。

臺大進修推廣學院表示，本次研習課程很難得由本校教師與業師一同開課。前三堂課將由劉教授講授績效管理的理論與概念，最後一堂則由林顧問講授績效管理的實際應用面；結合學術理論與實務經驗，讓學員學以致用，全面地剖析績效管理制度的設計及實踐。

「績效管理再造－管理升級的必經挑戰」共計四次課程，講授主題包含：組織目標的開展、個人績效目標設定與評估、績效管理制度的演化、績效管理的實務應用。111年2月15日前完成報名繳費者，還可享有早鳥優惠。更多課程資訊請上網捜尋【臺大推廣教育網】或來電洽詢(02)2362-0502。

「績效管理再造－管理升級的必經挑戰」