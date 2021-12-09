激發無限可能 林口康橋職涯探索協助學子定向未來

從學習過程中找到天賦與熱情，探索自身的優勢及價值，在瞬息萬變的世界中，定向出最適合自己的目標，才能從中學就規劃出獨一無二的職涯發展！林口康橋國際學校於日前舉辦職涯探索日(Career Day)活動，邀請31位職場達人現身與中學生互動開講，結合職業百態與國際趨勢的主題課程，幫助中學生及早擘劃未來藍圖！

圖／康橋 提供

今年林口康橋邀請許多獨具特色的職場達人擔任講師，結合了大學中的18類學群、範圍極廣，包括社群服務產品經理、電視媒體主播、遊戲設計師、書畫藝術品修復師及去年協助學生創辦校內品牌行銷社團的Rossi Decent創辦人等，堅強的師資陣容，讓參與講座的學生體驗課本學不到的實務與經驗！在covid-19疫情影響期間，校方以豐富的教學資源為學生進行遠距教學，以往因受限於距離而無法到校分享的海外講師Nike Inc. //JORDAN BRAND Footwear Tech Development Director Mr. Samuel Chan，以及外縣市講師中國醫藥大學附設醫院兒童精神科張倍禎主任、陽明大學人文與社會教育中心張立鴻教授等人，此次都可透過線上課程進行講座，除了開啟學生全新的國際視野，亦體現林口康橋一直以來領先各校的線上學習機制。

為幫助學生探索職涯性向，校方每年都會邀請各領域的職場達人現身開講，去年十一年級學生陳若綺、黃鈺淇在職涯探索講師Decent Rossi創辦人的協助下成功自組品牌行銷校內社團，並廣邀業界創辦人分別擔任社團講師，與所有熱衷行銷的同學一同探究創業的秘訣。林口康橋職涯探索今年已邁入第四屆，中學部梁振道校長表示，因為注重多元領域的發展，期待學生「擇你所愛，愛你所選」，特別將生動的實務課程搬進校園，職涯探索有助於學生了解各行各業的經驗與歷程，共同激發學生思考與擺脫職業的迷思，有助於拓展個人視野、定向學習。

圖／康橋 提供

現代社會出現了不少新興產業，輔導組侯俊傑組長談到，林口康橋除重視培育醫藥衛生、財經管理及社會心理領域人才外，一年一次的職涯探索課程，也期許學生培養跨領域能力，因此今年出現了像是遊戲設計師、數據分析師或街頭藝術等主題，都吸引許多學生選修。在講座的進行過程中，講師皆以深入淺出方式，引導學生認識各行業的工作內容與甘苦談，讓每個人能夠想像自己的未來、勾勒出生涯目標。

圖／康橋 提供

素養教育引領孩子探索式的學習，以學生為學習主體，激盪孩子的學習熱情與動機。除了每年舉辦職涯探索之外，校方也不定時地邀請各領域傑出人士蒞校分享、固定會舉辦全球大學科系介紹和學長姊薪傳講座等活動，就是為了強化學生各學科領域與實務連結，創造出亮眼的學習歷程，更增加其國際競爭力！