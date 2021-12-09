高三下學習歷程檔案作業繁瑣 四個重要時程一次看

高中學習歷程檔案伴隨新課綱上路至今屆滿五個學期，不少高中生感嘆「已被檔案搞得人仰馬翻」，但按大學招聯會公告的後續期程，高三下學期還有四個重要的上傳時間點要留意，涉及上傳、確認、勾選檔案等動作，且含括教育部國教署和大學甄選會兩大平台，教師推估學生將手忙腳亂。

按招聯會公告期程，學測考生若要參加個人申請，得依序將資料上傳到教育部國教署中央資料庫、大學甄選入學委員會，有些要從中央資料庫勾選，有些則開放上傳PDF檔。

招聯會規畫，高三生要在明年4月1日到26日間，上傳高中第五學期的課程學習成果、多元表現等檔案內容。教育部另會在4月14日到20日間開放學生進入上傳系統，確認自己高一、高二的檔案內容是否上傳成功。

接著，在5月5日至11日間，學生要按照自己在個人申請第一階段通過的校系要求，從當時上傳到中央資料庫的作品中，勾選目標校系要求提交的項目。另提醒學生確認自己上傳的檔案，若發現甄選會收到的檔案不是自己的，請委託所屬學校和甄選會聯繫。

為了完整學習，教育部和招聯會在新課綱上路後，決議將學生第六學期的學習歷程檔案納入個人申請審查範圍。招聯會指出，各校要在5月12日到13日，將學生第六學期修課紀錄上傳到甄選會；學生則要在5月16日到17日上甄選會系統，確認自己提交的檔案是否正確。

教育部高教司科長郭佳音指出，雖然有中央資料庫，教育部還是開放學生自行建置高中各學期的課程學習成果和多元表現，並以PDF檔繳交給甄選會。如果是重考生和復學生，則可一律以PDF檔參加大學甄選。