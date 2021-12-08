公版模組好用嗎？學校「跳槽」經驗談：海闊天空

教育部委託暨南大學建置學習歷程檔案公版模組，未料今年九月因工程師疏失，導致上萬筆資料遺失，教育部上月宣布與暨大解約，295所使用公版模組的學校正等待轉換系統。實際上，過去公版模組問題不斷，台北市就曾集體「跳槽」，而在遺失風暴發生前，今年也有13所學校申請轉換系統，國教署網站上（https://ep.cloud.ncnu.edu.tw/InfoPage.aspx?infoID=1124）還有學校製作「系統轉移經驗分享」的簡報，形容換系統後是「海闊天空」，甚至良心建議「別問，換就對了！」，但這些字句看在基層教師眼裡，無疑是教育部的「自打臉」。

正值各校轉換系統期間，國教署「高級中等學校學生學習歷程資料庫」網站上也提供相關簡報及申請表。其中一份「系統轉移經驗分享」的簡報，有學校分享在轉換系統前，曾發生過應用程式錯誤、無法登入、找不到學生、收訖明細再匯入失敗、密碼忘記卻找不回、匯出資料缺少、未正確同步等問題，甚至每天都被師生問上傳、登入的問題。

該校註冊組長分享，整理上述問題後，學校決定「當一回先鋒」，轉換到民間廠商，因此與廠商、國教署、暨大通力合作，重建了系統跟流程，另也順便還凹了幾間學校一起。轉換前雖然擔憂，但他心裡也想「應該沒辦法更糟了吧」，但也還搞不太清楚新系統的內涵。

該組長指出，成功轉換系統後「海闊天空」，從此以後不再有奇奇怪怪、反覆出現的問題，學生不需要來問密碼，簡單直觀的介面，學生也不用來問操作，可以專心做提交及回覆學生的收訖明細。他也提到，良心建議提交一直有狀況的學校「別問，換就對了！」