學歷歷程檔案風波 教部：181校申請轉換系統中

學習歷程檔案公版模組遺失風暴，教育部與暨南大學的合約僅至今年12月31日，全國共有295所學校使用公版模組，至今僅13校轉換至新廠商。教育部今晚表示，這13校是今年8月由學校自行提出需求，並於本學期啟用新模組，而在宣布與暨大解約後，目前仍在申請期，已有181校完成系統相容評估，並向暨南大學提出轉換，各校最遲需於明天提交申請表。此外，國教署今晚也緊急彙整12題Q&A，解答基層學校系統轉換、經費等疑義。

教育部上月才宣布不與暨大續約，將協助學校尋找新廠商，國教署本周一舉行學校說明會，未料參與線上會議的學校卻飽受網路品質困擾，北部某私校校長還無奈表示，說明會網路品質不佳，根本抓不到重點，現在只能靠行政職員自行搜集各方資料，盡快找到適合的民間廠商。

由於過去學校若使用教育部公版模組，無須負擔系統維運費，如今公版系統即將「關門」，學校也關注後續經費哪裡來。國教署今天表示，將全額支應110年12月至112年12月系統轉換過程所衍生經費，後續的維運費約落在1萬2000元至1萬4000元不等，考量維運費額度不大，各校可依學校需求個別與維運廠商調整模組功能，原則上將由各校預算支應。

實際上，過去公版模組問題不斷，也有學校在事件爆發前就已「跳槽」，成功轉換新模組，卻還是被掃到颱風尾，如桃園市復旦高中就有2100筆學生資料毀損，目前學生的新資料都可傳入新系統，舊資料仍在公版模組中等待轉移。

教育部也證實，目前共有13校次完成系統轉換，但這13校是今年8月前由學校自行提出需求，暨大協助完成模組轉換。但在國教署宣布不與暨大續約後，目前已有181校完成系統相容性評估，向暨南大學提出轉換申請表，後續將由暨大統籌協調各系統商進行模組轉換作業，並於110年12月底前完成新模組設定作業。

國教署也要求，各校必須在明天（12月9日）前選定合適的「學習歷程紀錄模組」進行轉換，並將申請表核章後傳真至暨南大學。暨大收到申請表後，將統籌協調相關系統廠商完成系統設定。

國教署表示，由於轉換學習歷程模組時程緊迫，除了辦理說明會外，也已啟動一校一LINE群組及諮輔團隊，專責專人提供各校轉換協助。