南市12校獲選教育創新100 市長：讓孩子看見全世界

台南市有12所學校、老師獲選親子天下教育創新100，其中教育局為推動新課綱所創設的「新課綱專案辦公室」也獲選，從行政領導的角度創新，翻轉大眾對公務員的傳統印象，在生態圈中不再只是長官，而是點火和驅動、鏈結的好夥伴。市長黃偉哲今天下午頒獎表揚獲獎單位與老師，期許讓孩子看見全世界。

親子天下教育創新100為國內教育界選出教育創新的標竿，南市每年參賽佳績頻傳，今年共有12所學校、老師獲選為歷年最多，僅次於新北市的13學校。黃偉哲表示，台南百人以下學校多，比率近50%，因小校多又資源有限，分散下對教育投資很吃力，但許多學校連結社區，彌補資源不足，而有創新表現，期許透過創新100，不僅努力被看見，並讓孩子看見全世界。

今年獲選教育創新100的個人有文元國小老師胡融昀，團體有柳營區重溪國小、東區崇學國小、安南區海東國小、東山國小東山青、大同國小夢想行動家；國中團隊有崇明國中教學卓越團隊；高中職團隊有台南一中自然究好、聖功女中地理教師社群、瀛海台江社、玉井工商熱血園丁。另全臺台創，為推動新課綱所創設的「新課綱專案辦公室」也獲獎，為縣市教育局中唯一獲獎的行政單位。

親子天下總經理游玉雪表示，親子天下教育創新100今年是第4屆，當初舉辦的念頭是看到產業、職業都在變化，心想未來孩子是否能接住這個變化球並且能因應這樣的競爭，而辦此活動，親子天下所扮演的是橋梁，也因為大家的努力，讓教育有無限可能。

鄭新輝表示，培養學生解決問題的能力是教育實踐的重要課題，教育局積極推動問題導向的教學模式，鼓勵學校及教師引導學生從真實生活情境發現問題、蒐集分析資料、提出解決問題的方法並製作PPT 進行發表，這3年全力支持新課綱專案辦公室規劃專業知能研習，不僅只是專業領航，更深入了解現場教師需求，支持與陪伴學校及教師共同成長。