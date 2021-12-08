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學習歷程檔案轉移 教育部長潘文忠：12月底前全部完成

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
教育部長潘文忠（中）今天參加教育基金會年會育見永續。記者董俞佳／攝影
教育部長潘文忠（中）今天參加教育基金會年會育見永續。記者董俞佳／攝影

學習歷程檔案遺失，295所使用公版模組的學校僅13校成功轉換系統，還有學校不知道要自行媒合新廠商。教育部潘文忠今天參加教育基金會年會，會後接受媒體採訪，他表示，目前全力協助學校完成轉移，預計12月底前會讓原來使用公版的學校順利完成轉移，他也承諾，經費部分，教育部全力支持。

教育部委託暨南大學建置高中職學習歷程檔案公版模組，因致2萬5000筆資料遺失，教育部日前宣布12月31日合約到期後不再續約，但也不再簽約委託其他單位，各校得自行尋找新廠商。但本報掌握，295所使用公版模組的學校僅13校成功轉換系統，多數還在觀望、評估，擔心資料移轉又遺失；也有學校不清楚竟須自行媒合新廠商。

學習歷程檔案轉移會不會影響到學生資料保存，最讓外界關切？潘文忠說，學習歷程檔案都已經提交到中央資料庫，現在僅是介面轉移，移轉過程不涉及資料傳輸，不會涉及學生資料保存問題。

潘文忠也說，這次提交學習歷程檔案到中央資料庫的過程中，技術人員、行政部門都跟學校建立群組，讓大家可以保持通暢的聯繫，目標是12月底前讓原來使用公版的學校順利轉移，教育部也會全力支持經費。現在已經有學校完成轉移，這些學校轉移後使用上都蠻順利。

至於學校是否要自行找廠商？潘文忠說，學校可以自行尋找合適的廠商，教育部尊重學校的校務系統。目前幾家跟學校合作的廠商，運作都算成熟，如果學校需要教育部幫忙銜接，也會提供協助。

教育部長潘文忠（右三）今天參加教育基金會年會頒獎表揚績優的基金會和個人。記者董俞佳／攝影
教育部長潘文忠（右三）今天參加教育基金會年會頒獎表揚績優的基金會和個人。記者董俞佳／攝影

教育部 潘文忠

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