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基隆校園再添8座半戶外球場累計22座 雨天也能上體育課

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆校園再添8座半戶外球場，今天五堵國小舉行啟用儀式。圖／基隆市政府提供
基隆校園再添8座半戶外球場，今天五堵國小舉行啟用儀式。圖／基隆市政府提供

基隆市政府為解決學校受天氣影響，導致體育課無法正常上課或體育設施無法使用，積極向教育部體育署爭取補助，近日安樂高中、銘傳國中、建德國中、五堵國小、深美國小、深澳國小、暖西國小及碇內國小等8所學校半戶外球場（即風雨操場）都已完工，雨天也能上體育課。

教育處表示，8校工程近9000萬元，其中教育部體育署補助7630萬元，市府自籌近2000萬元，辦理設置半戶外球場已全數完工。教育處長林祝里今天到五堵國小主持啟用儀式，副議長林沛祥及市議員楊秀玉、陳宜、張耿輝、童子瑋、林旻勳、立委蔡適應辦公室主任林明智等人以及多位校長都到場。

教育處長林祝里說，感謝市長林右昌支持及立委蔡適應積極向中央爭取補助經費，半戶外球場建置完成後，學校體育課程不受天候影響，同時提升學生運動時間，不僅校內教職員生可受惠，鄰里鄉親亦可使用，無論雨天或豔陽，市民都能有遮風避雨的活動空間。

啟用儀式後，五堵國小的小朋友在新建完工後的半戶外球場進行籃球、足球等項目的體驗，小朋友直呼，有這座球場上體育課更好玩，也不怕下雨了。

林祝里指出，基隆市所屬學校54校，已建置完成22座半戶外球場，還有2座興建中、1座規畫中，未來會再向中央積極爭取經費，補助有需求學校建置。基隆積極配合教育部體育署推動「SH150方案」，半戶外球場建置完成後，學校有了更多場域可進行體育課程，亦可在晨間、課間、課後時間安排體育活動，強化學生的體適能。

另外，市府將持續積極申請中央補助款，改善所屬學校運動環境及設施設備，已爭取12校操場整建計9800萬元，預計111年9月完工，期能讓校園運動環境更完善。

基隆校園再添8座半戶外球場，今天五堵國小舉行啟用儀式。圖／基隆市政府提供
基隆校園再添8座半戶外球場，今天五堵國小舉行啟用儀式。圖／基隆市政府提供
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基隆校園再添8座半戶外球場，今天五堵國小舉行啟用儀式。圖／基隆市政府提供
基隆校園再添8座半戶外球場，今天五堵國小舉行啟用儀式。圖／基隆市政府提供
基隆校園再添8座半戶外球場，今天五堵國小舉行啟用儀式。圖／基隆市政府提供

體育 教育部 基隆

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