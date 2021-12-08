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冬天更需要運動！來臺師大開心動一動解放壓力

聯合線上 / 黎允之

天氣慢慢轉涼，又到了想要一直賴在被窩裡的季節！寒冷的冬天總會讓人變得懶洋洋、不想活動，或是想要多吃一點來補充能量，以致於一到冬天，人就胖了一圈。為了對抗「冬季肥」，一定要養成規律運動的習慣，適當的運動除了能夠促進代謝、保持身材之外，也會讓身體比較不怕冷。

圖／臺師大提供
圖／臺師大提供

擔心一個人運動太無聊，又沒辦法持之以恆?那就來臺師大進修推廣學院跟一群人一起享受運動的樂趣吧！臺師大「Zumba有氧」課程結合拉丁美洲及國際音樂，讓人在簡單的舞步中伴隨音樂盡情舞動身體，擺脫壓力和煩惱。「輕—身心瑜珈」課程則藉由肌力訓練和靜態伸展，加速血液循環，並且在運動過程中帶領學員認識身心的每一個細節，回家後也可以持續自我保健。

想要鍛鍊出強大的身心素質?學習儒家六藝之一的「射箭」好處多多！臺師大「傳統射箭」課程不僅教導射箭基本「技法」，更帶領學員體會《禮記》中「射以觀德」的精神，進而掌握射箭的「心法」，藉由射箭達到運動紓壓的效果，同時還能提升專注力、決斷力和情緒管理能力，鍛鍊出一顆積極接受挑戰的心。

針對喜愛自然香氛舒活、重視身心保健的族群，臺師大進修推廣學院也推出「長照芳香照顧—居家照護者專屬增能」以及「美國NANA國家整體芳療師認證」課程，透過香氛紓壓、按摩保健、養生學理、DIY私房芳香單品等面向，引領學員進入芳香療癒殿堂，無論是照護長者、提升家居生活品質，或是增強專業技能，臺師大的課程可以滿足各式學習需求。

圖／臺師大提供
圖／臺師大提供

此外，臺師大還有「銀齡健康促進與功能性體適能」、「創意手染絲巾與茶巾」、「皮拉提斯」、「一代宗師八卦掌」、「太極綜合徒手體適能」、「跆拳道體適能」等各種運動/健康系列課程，並且有外語、藝術、資訊科技、商業管理、饗食品味等系列課程。想要過個活力滿滿的冬天，或是想為自己充電迎接來年，就一定要來臺師大體驗健康生活、動出快樂人生！

更多資訊請參閱>> https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/list.php?series=S

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