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學習歷程檔案經費有限、開會還斷線 基層怨：像被放生

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
學習歷程檔案是新課綱重頭戲，卻因廠商疏失，導致近八千位學生的學習歷程檔案消失。圖／聯合報系資料照片
學習歷程檔案是新課綱重頭戲，卻因廠商疏失，導致近八千位學生的學習歷程檔案消失。圖／聯合報系資料照片

學習歷程檔案半年內就要派上升學用場，教育部上月卻宣布不再與暨大續約，全國逾半數高中職得自行尋找新廠商。教師團體與家長團體皆表示，現階段除了擔心學生資料在移轉過程又遺失，學校師生也得重新適應系統介面。也有學校反映，教育部僅承諾補助前兩年建置費、維運費，第三年經費至今沒無定論，廠商也一問三不知，根本就是被放生，只怕到時「沒柴燒」。

過去學校若使用教育部公版模組，無須負擔系統維運費，如今公版系統即將「關門」，國教署本周一召開學校說明會說明後續規畫，未料網路品質太差，還一度斷訊，不少學校根本無法抓到會議重點，會中也有學校不斷追問系統經費，卻未獲得正面回應。

據與會學校透露，國教署雖承諾會補助第一年建置費、系統維運費，以及第二年的維運費，卻未說明第三年後的情況。有學校無奈表示，公版模組雖有小缺點，但對學校來說沒有經費負擔，如今卻只承諾會幫忙「介接」到好，卻未說明後續維運經費哪裡來；另也有學校會後詢問廠商相關價格，卻獲得「無法估價」的回應，令人不知所措。

國教署也證實，已於12月6日舉辦學校說明會，將協助學校於12月底前完成「學習歷程紀錄模組」轉換作業。會中廠商也說明每年向服務學校收取的「學習歷程紀錄模組」維運費，依廠商不同，額度為每校1萬2000元至1萬4000元不等，國教署將補助學校111年轉換新模組建置費（包括1年保固），以及112年維運費用。

至於112年後的費用從何來？國教署表示，考量各校維運經費約落在1萬2000元至1萬4000元不等，「額度非鉅」，且「學習歷程紀錄模組」是學校校務行政系統的延伸功能，因此各校可個別與廠商洽談功能及維運事宜。

國教署也說，各校若有需要，也可透過國教署相關計畫申請補助（例如偏遠地區學校得依相關規定，可向國教署申請建置學習歷程檔案經費）。

除了經費問題，不少師生耗時兩年才熟悉學習歷程檔案系統。全國教師工會總聯合會高中職主委張瓊方表示，要如何在短時間讓師生熟悉作業流程，將是一大挑戰。他也提到，高三面臨明年要學測，這件事對高三生將形成壓力。

全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳也說，各校教務處人力有限，學習歷程檔案業務又落在註冊組，不僅平常要處理學生入學、學期成績、公私立學費齊一化，如今還要處理「頻頻出包」的學習歷程檔案，註冊組長實在頭很大。

國教署 教育部 全國教師工會總聯合會 學習歷程檔案

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