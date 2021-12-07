學習歷程公版模組年底不再續約 295校僅13校成功換系統

教育部委託暨南大學建置學習歷程檔案公版模組，今年九月卻因工程師失誤，導致二萬五千筆資料遺失。教育部上月宣布不再與暨大續約，合約將在今年12月31日到期，295所使用公版模組的高中職得自行尋找新廠商。但據本報掌握，目前僅13校成功轉換系統，教育部雖於本周一召開說明會，卻因網路會議品質不佳，基層抱怨連連，多數學校至今還在觀望、評估，也有不少學校仍「霧煞煞」。

學習歷程檔案是升學重頭戲，由於舊版校務行政系統未具備學生上傳、教師認證功能，必須靠「學習歷程紀錄模組」擴增校務系統功能。據了解，目前全國至少有三套不同模組，其中有超過半數學校使用教育部的「公版模組」，未料該系統出包不斷，今年九月更爆出資料遺失。教育部事發後耗時近兩個月撰寫檢討報告，除了人事懲處，也不再與暨大續約，將協助學校依需求選用其他模組。

不過，這學期剩不到兩個月，明年初將迎來首場新課綱學測，不少高中形容此時解約是「臨陣脫逃」。全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉也說，這學期至明年一月中旬才結束，已有學生陸續上傳檔案至公版模組，不少教師向她抱怨，學習歷程檔案才剛「被消失」，現在等同換公版模組「被消失」，呼籲公版系統至少把這學期做完。

國教署本周一舉行學校說明會，參與線上會議的學校卻飽受網路品質困擾，北部某私校校長無奈表示，說明會網路品質不佳，根本抓不到重點，現在只能靠行政職員自行蒐集各方資料，盡快找到適合的民間廠商；台中女中則已成功轉換，該校表示，教育部公文有提供三家建議名單，經比對系統相容性後，目前已成功介接系統，待舊資料更新後，將開放學生上傳這學期的新檔案。

實際上，也有學校在事件爆發前就已「跳槽」，卻還是被掃到颱風尾。桃園市私立復旦高中當時共有2100多筆學生資料遺失，教務主任林玉晴表示，目前學生新資料都可傳入新系統，舊資料仍在公版模組中等待轉移，除了希望儘早完成，現階段也密切注意資料完整性。

教育部不再與暨大續約，高中端盼能多點緩衝。教育部則承諾，明年1月31日起才會停止學習歷程檔案公版模組服務，建議學校可在今年底前選擇合適系統，形同再展延一個月。

教育部也在各校通知中提及，目前已有巨耀、欣河、亞昕等廠商自行開發「學習歷程模組」，將輔導學校依需求選用相關系統；後續也將由暨大統籌協調相關廠商，並組技術支援顧問團提供諮詢。若有學生已將110學年度第一學期資料上傳至公版模組，將由暨大協助將資料匯入新模組。