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獨／警察「聖經」大修訂 避免性侵被害人遭二次傷害最有感

嘉市高中以下教職員9成3接種1劑 教育處盯速打兩劑疫苗

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市府教育處昨天發文要學校、補教業者、社大、競技及休閒運動場館等從業人員，都要打2劑疫苗。圖為先前教職員接種情況。圖／嘉義市政府提供
嘉義市府教育處昨天發文要學校、補教業者、社大、競技及休閒運動場館等從業人員，都要打2劑疫苗。圖為先前教職員接種情況。圖／嘉義市政府提供

疫情指揮中心宣布教育部等部會業管的24場所，明年1月1日從業人員應接種2劑疫苗且滿14天，嘉義市府教育處表示，高中職以下教職員有打第1劑高達93%，且幾乎都會上1922網站預約第2劑，昨天也發文給學校、補教、運動場館等，要求盡速打兩劑；有國小指出，已全打1劑，打2劑並不困難。

市府教育處長林立生說，因9月開學前，展開造冊接種，也要求沒接種者要定期快篩，很多教職員避免麻煩，除身體不適合打疫苗者，幾乎暑假期間就打第1劑，估計嘉市高中、國中、國小及幼兒園，教職員第1劑覆蓋率達93%，且大部分後續也主動去1922網站預約，也都打第2劑。

興嘉國小校長朱麗乖說，全校教職員的第1劑都打完了，第2劑自行預約，已接種者比例也很高，要1月1日之前打完並滿14天，「一定沒問題」。

林立生表示，教育處業管的學校、補教業者、社大、競技及休閒運動場館等，昨天就開始發文督導業者，要求從業人員，盡速於12月17日前完整接種2劑，之後會展開稽查。

疫苗 幼兒園 教育部

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