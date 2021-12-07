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崑山國際學校教室不租了台南觀光協會拉布條抗議

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市觀光協會理事長尤鎰鋒表示，租用崑山國際學校教室後，已投入1千多萬元於設備上，提供最好的職業訓練環境。記者鄭惠仁／攝影
台南市觀光協會理事長尤鎰鋒表示，租用崑山國際學校教室後，已投入1千多萬元於設備上，提供最好的職業訓練環境。記者鄭惠仁／攝影

台南觀光協會向崑山國際學校租教室辦理觀光餐飲職業訓練，培育人才，但學校今年以教育部未同意租用，契約無效，要求明年2月1日前搬離。觀光協會控學校不當得利、違背道義，今天到校前拉白布條抗議。校方表示，除了教育部未同意租用，因教室老舊要補強，基於學生安全才要求搬離。

原名崑山中學的崑山國際學校之前因面臨少子化，老師薪水打折引起勞資糾紛，告上法庭，學校也因形象大損而招生受影響，學生人數2千多人一路下滑到國高中僅約200人，為了轉型，朝雙語教育努力，上學年度改為崑山國際學校，而標榜雙語的幼兒園也滿招，有300多人就讀，轉型中略有起色。

台南市觀光協會理事長尤鎰鋒表示，2014年看到當時的崑山中學發生危機，為協助該校能度過難關，另也希望讓職業訓練學員有更好的學習環境，與崑山簽訂15年的場地使用租賃同意書，孰料校方今年寄來存證信函，不承認當時雙方所簽的場地使用租賃同意書，要求他們搬離，令人難以接受。

尤鎰鋒質疑，崑山國際學校在未取得國教署核准場地租借下，擅自在校方有財務危機的急情況下，先行租借觀光協會，一邊收租、一邊尋求有利財團接手經營，放任應向國教署申請的行政作業流程。他說，校方寄來存證信函後，雖召開兩次商談會議，但會議中並無意願提出相關毀損合約賠償事宜，令人難以接受。

崑山國際學校表示，觀光協會所租用的大樓為老舊建築，已被市府通知要做耐震詳評，而之前觀光協會也將3樓教室的隔間打掉，除了因教育部未同意租用致先前所簽訂的租認同意書無效外，因建築可能有問題，基於學生的安全才要求搬離，但會持續溝通，也會協助找其他學校提供場地租用。

台南市觀光協會不滿崑山國際學校要求該會明年2月1日前要搬離，今天拉白布條抗議。記者鄭惠仁／攝影
台南市觀光協會不滿崑山國際學校要求該會明年2月1日前要搬離，今天拉白布條抗議。記者鄭惠仁／攝影

教育部 國教署 台南

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