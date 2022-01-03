棒球女將闖進史丹佛頂大！鄭舒允：機會其實是留給「還沒」準備好的人

【探索教育火炬系列5】

鄭舒允從小就是臺北市私立復興實驗高級中學校園的「神級人物」，當你看見她彈鋼琴、古箏，以為她是一位文靜的女孩時，她轉身又拿下游泳獎牌，高中時還加入棒球隊成為當屆唯一的女生。當你聽聞她代表學校參加台北市作文比賽，還來不及為她喝采，她又代表台灣出征全球最大ISEF高中生科展競賽，並且在總統面前代表學生致詞。儘管囊括各項獎盃，鄭舒允卻說：「我比賽不是為了要拿獎，我只是想做什麼就去試！」

鄭舒允代表台灣參加全球最大ISEF高中生科展競賽，並且以優異的成績進入美國史丹佛大學。 圖／鄭舒允提供

在比賽中發掘自己的優勢

鄭舒允形容自己的個性是「容易喜歡上很多東西」，小學期間，只要學校舉辦比賽，她幾乎都會報名參加。一般學校只會挑選少數學生參加比賽，但是私立復興實中許多校內比賽都沒有名額限制，每個學生都有公平競爭的機會，藉此發掘自己獨特的優勢，一路在私立復興實中雙語部長大的她，參加了跳遠、游泳、美術、作文等大大小小的比賽，並且取得優異的成績。鄭舒允說：「這些多元活動讓我不設限自己，很多人會認為自己應該要專攻某個領域，但我知道我可以多去嘗試不同的事物，把握各種機會，不需要等到『準備好』。」

想打棒球就去打！我是女生又怎樣?

高中時，鄭舒允因為從小經常陪爸媽看棒球賽，對棒球有濃厚的興趣，因此加入了學校的棒球社，是那屆隊員中唯一的女生。「我完全不會打棒球，但我就是想加入。」

她不為自己設定太大的目標，「只要有打到球就好。」打棒球增強了她「永不放棄」的精神，也讓她更有動力提前把課業完成，這樣才能有更多時間投入她所熱愛的棒球。

鄭舒允(右二)因為從小經常陪爸媽看棒球賽，對棒球有濃厚的興趣，因此加入了學校的棒球社。 圖／鄭舒允提供

代表台灣參加全球最大科展競賽，獲總統接見

除了棒球社，鄭舒允還參加了學校的「模擬聯合國」，並利用假期到「麥當勞叔叔之家」擔任志工，這是她第一次和癌症病童近距離接觸，引發她對癌症治療的興趣。由於復興每年都會鼓勵學生參加科展，復興小學部更是台灣國際科學展覽會的常勝軍，在學校的支持下，鄭舒允著手進行應用材料科學改善癌症治療的研究計畫，期望能讓化療藥物的使用更精準。

經過實驗室裡無數次的失敗、重來，鄭舒允的科展作品不僅在國內科展中獲獎，更代表台灣參加全世界最大的ISEF高中生科展競賽，獲得蔡英文總統接見並擔任學生致詞代表。回顧這段榮耀的經歷，鄭舒允謙虛地說：「生物實驗很需要靠運氣，我知道努力不一定會成功，但我更知道，要努力才會有好運降臨。」

鄭舒允代表台灣參加全世界最大的ISEF高中生科展競賽，獲得總統接見。 圖／鄭舒允提供

「我不用是最好的，我只要努力做到最好」

各項跨領域的精采表現，讓鄭舒允被號稱「全美最難進」的史丹佛大學錄取。目前就讀二年級的她，延續著想要提升醫療品質的夢想，除了主修電腦科學，她也涉獵AI人工智慧、程式編碼等領域、利用課餘時間參加XR延展實境社團，並且在史丹佛醫學院預備要考取急救執照，忙得不可開交，她卻樂此不疲。鄭舒允坦言，在全球頂尖菁英匯集的史丹佛，她難免感到有些壓力，但是她告訴自己，「我不用是最好的，我只要努力做到最好。」

鄭舒允目前就讀美國史丹佛大學二年級。 圖／鄭舒允提供

在鄭舒允身上，看見的不只是聰明和優秀，更看見她對於學習新事物的滿滿熱忱。當機會來了，她會毫不猶豫地把握住，無論自己是否已經準備好。一如既往，她只要有打到球就好。

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