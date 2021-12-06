快訊

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

林秉樞移送時「嘴巴失控」狂自清 新北檢被質疑管不動回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

導護成「肉盾」 交通、教育部有責

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導

「學校導護老師包山包海，家長有責無權，交通、教育部單位不應再推諉。」針對高雄鳳山一名女老師執行導護時遭闖紅燈車輛撞昏迷重傷，光興國小家長會委員李金壖呼籲不該讓老師和家長成為「肉盾」；民眾黨立委邱臣遠要求修法重罰，並放寬學區交通號誌設置標準。

高雄鳳山區一名國中老師日前執行導護工作時，不幸遭闖紅燈的自小客車撞飛重傷昏迷。6日立委邱臣遠邀請全國教育產業總工會理事長林碩杰、靖娟基金會執行長林月琴，及光興國小家長會委員李金壖召開記者會，呼籲政府正視校園導護者應有權益。

漠視導護人員安危

立委邱臣遠指出，交通部最近公布1到9月的道路交通事故分析，在長達2個月的三級警戒停課期間，0到12歲的兒童交通事故死亡數，竟高達23人，比去年同期暴增27.8%，13到17歲也增加了7.4%，政府改善不了兒童道安，責任卻變相落在家長及教師的導護工作上。

而根據教育部統計，近三年有關學校導護志工、教師、警衛等執行工作所致的交通意外，共計11件13人。邱臣遠批評法制面沒有給予導護人員權責；而人力編組、人身保險上，教育部又置身事外。以這次高雄導護老師遭撞事件為例，交通部、教育部竟也無任何積極回應，完全漠視其權益。

學區交通管理欠缺

理事長林碩杰表示，現在各縣市警局會派員到校門口站崗的，僅限於國小，國中部分幾乎放置不管，頂多開學第一天，警員到各國中校門口站一下，拍一張照片，便離去。

林碩杰表示警察態度如此，學校無話可說，但要求增設交通號誌，卻又限制很多，理由包括肇事等級未達標準、車流量不足、附近200公尺內已經設有行人穿越道，依法不增設等。

落實學區安全

靖娟執行長林月琴指出，現在的父母不敢讓孩子走路去上學的原因，第一是治安，第二就是交通，她們曾於2018年提出學區交通五大訴求，包括要求交通量降低、限速下降、行人有空間、學區被看見及兒少共同參與等，其中「交通寧靜區」或「通學巷」等改善計畫並未落實，也未獲政府重視。

家長會委員李金壖也表示，她也曾經是執行導護工作的家長，但近來願意擔任導護志工的家長愈來愈少，因為執行導護工作需要權，但卻沒有相關法規給予確認，執行上很困難，容易起糾紛，加上在道路上執行若是發生危險，也無相關保障，因此希望教育部不要再踢皮球，置身事外。

政府回應將修法

交通部對此回應，有關放寬交通號誌、加派警力等問題，需透過相關部會修法，將責成處理。教育部則表示，體會導護人員辛勞，將進行內部開會決議改善。

【更多精采內容，詳見

教育部 邱臣遠

延伸閱讀

導護淪為「肉盾」？ 立委呼籲從改善校園交通開始

2021教育創新國際年會／「生生用平板」爭議 現場老師：回到學生學習看待載具

最有力道的催打措施！24項場所打2劑才可上工

明年元旦起 24場所工作人員強制接種兩劑疫苗才可上工

相關新聞

導護成「肉盾」 交通、教育部有責

「學校導護老師包山包海，家長有責無權，交通、教育部單位不應再推諉。」針對高雄鳳山一名女老師執行導護時遭闖紅燈車輛撞昏迷重傷，光興國小家長會委員李金壖呼籲不該讓老師和家長成為「肉盾...

本土語言融入幼兒園課程 從吟誦歌謠學族語

為促進本土語言傳承，教育部鼓勵幼兒園將本土語言融入幼兒園課程，如苗栗縣汶水國小附幼透過吟誦歌謠、認識傳統技藝等方式，幫助...

北市學生BNT第2劑16日開打 蔡炳坤：碰到考試可補接種

教育部近日發函，請中小學於20日起陸續安排12至17歲青少年於校園集中接種第二劑BNT疫苗。台北市副市長蔡炳坤今天表示，...

導護淪為「肉盾」？ 立委呼籲從改善校園交通開始

立法委員邱臣遠、全國教育產業總工會理事長林碩杰與靖娟基金會執行長林月琴，上午在立法院舉行「交通導護不是肉盾，政府怠惰暴露...

2021教育創新國際年會／「生生用平板」爭議 現場老師：回到學生學習看待載具

2021教育創新國際年會以「台灣數位教育元年啟動， 2030教育新未來」為題，邀國內外產官學者分享。教育部推「生生用平板」政策成為焦點，多位講者從老師的數位教學力到親師溝通等，都有精彩討論。

2021教育創新國際年會 陳建仁：讓孩子知道，世界可以被改變

2021親子天下教育創新年會於11/30舉行，因疫情影響首度以實體論壇和線上直播並行，吸引超過12萬人同時上線，現場聚集近200位教育工作者共同參與，針對未來五年教育關鍵字SDGs、108課綱等主題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。