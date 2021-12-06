導護成「肉盾」 交通、教育部有責

「學校導護老師包山包海，家長有責無權，交通、教育部單位不應再推諉。」針對高雄鳳山一名女老師執行導護時遭闖紅燈車輛撞昏迷重傷，光興國小家長會委員李金壖呼籲不該讓老師和家長成為「肉盾」；民眾黨立委邱臣遠要求修法重罰，並放寬學區交通號誌設置標準。

高雄鳳山區一名國中老師日前執行導護工作時，不幸遭闖紅燈的自小客車撞飛重傷昏迷。6日立委邱臣遠邀請全國教育產業總工會理事長林碩杰、靖娟基金會執行長林月琴，及光興國小家長會委員李金壖召開記者會，呼籲政府正視校園導護者應有權益。

漠視導護人員安危

立委邱臣遠指出，交通部最近公布1到9月的道路交通事故分析，在長達2個月的三級警戒停課期間，0到12歲的兒童交通事故死亡數，竟高達23人，比去年同期暴增27.8%，13到17歲也增加了7.4%，政府改善不了兒童道安，責任卻變相落在家長及教師的導護工作上。

而根據教育部統計，近三年有關學校導護志工、教師、警衛等執行工作所致的交通意外，共計11件13人。邱臣遠批評法制面沒有給予導護人員權責；而人力編組、人身保險上，教育部又置身事外。以這次高雄導護老師遭撞事件為例，交通部、教育部竟也無任何積極回應，完全漠視其權益。

學區交通管理欠缺

理事長林碩杰表示，現在各縣市警局會派員到校門口站崗的，僅限於國小，國中部分幾乎放置不管，頂多開學第一天，警員到各國中校門口站一下，拍一張照片，便離去。

林碩杰表示警察態度如此，學校無話可說，但要求增設交通號誌，卻又限制很多，理由包括肇事等級未達標準、車流量不足、附近200公尺內已經設有行人穿越道，依法不增設等。

落實學區安全

靖娟執行長林月琴指出，現在的父母不敢讓孩子走路去上學的原因，第一是治安，第二就是交通，她們曾於2018年提出學區交通五大訴求，包括要求交通量降低、限速下降、行人有空間、學區被看見及兒少共同參與等，其中「交通寧靜區」或「通學巷」等改善計畫並未落實，也未獲政府重視。

家長會委員李金壖也表示，她也曾經是執行導護工作的家長，但近來願意擔任導護志工的家長愈來愈少，因為執行導護工作需要權，但卻沒有相關法規給予確認，執行上很困難，容易起糾紛，加上在道路上執行若是發生危險，也無相關保障，因此希望教育部不要再踢皮球，置身事外。

政府回應將修法

交通部對此回應，有關放寬交通號誌、加派警力等問題，需透過相關部會修法，將責成處理。教育部則表示，體會導護人員辛勞，將進行內部開會決議改善。

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