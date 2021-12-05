2021教育創新國際年會 陳建仁：讓孩子知道，世界可以被改變

by 王韻齡 、 陳盈螢

2021親子天下教育創新年會於11/30舉行，因疫情影響首度以實體論壇和線上直播並行，吸引超過12萬人同時上線，現場聚集近200位教育工作者共同參與，針對未來五年教育關鍵字SDGs、108課綱等主題。

前副總統、中研院院士陳建仁（畫面左上）回台後進行第一個公開露面行程，就是線上參與《親子天下》教育創新國際年會論壇。曾千倚攝

結束立陶宛演說行程，前副總統、中研院院士陳建仁回台後進行第一個公開露面行程，就是線上參與《親子天下》教育創新國際年會論壇。論壇內容聚焦未來五年在教育圈重要的關鍵字，包含SDGs、108課綱、數位學習、和素養導向，雙語教育等主題，現場聚集200位新創教育、非營利等一起參與，線上參加人數更創下新高，吸引12萬人同時上線，共同激盪出創新的做法，解決世界上又大又難的困境，邁向2030的永續目標。

教育出改變世界的孩子 大人需學會支持與耐心

在教育創新國際年會論壇中，陳建仁就像是化身「建仁爺爺」說了3個年輕女孩改變世界的故事。過程中，他格外強調改變世界的孩子們的行動，除了孩子一股腦的投入，更需要大人們的支持，「讓孩子知道，世界可以被改變」。他說：「我當過父母，也當過老師，有更深刻關於放手與否的體會。」

前副總統、中研院院士陳建仁與現場連線。截自YouTube直播

陳建仁以美國有位名為凱薩琳．康邁利（Katherine Commale）的女孩行動分享，在5歲那年，凱薩琳開始非洲蚊帳募集活動，還應歸功一部分給她的媽媽。在當初，接到學校老師電話得知：女兒沒有繳交點心費用。不是斥責孩子，而是選擇瞭解孩子的金錢用途有什麼規劃，「大人不是幫助解決孩子所有問題，而是要有耐心的解釋。」

在台灣，有媲美瑞典「氣候少女」之稱的中原大學學生王宣茹，在高中一年級那年，因公民老師的作業規劃，上傳了報告進化版「全國應該漸進式禁用免洗餐具」的提案，獲得5,253人連署。就此和環保署官員、免洗餐具相關業者、附議的社會人士（包括小吃店老闆、家庭主婦等）一起開會討論環保新政策，成了她的「課後日常」。王宣茹在論壇中歸結，爸媽做了最關鍵的事就是：不阻止她。

「世界上有很多可以做的事情，能作為未來改變行動的契機，」陳建仁以過往國際交流、教學經驗提出他對改變世界行動者觀察，他們擁有這三項素養：一是，具備廣泛、多元性的世界觀點。二是，擁有勇氣，瞭解價值、規則是可以改變的，「即便是永續目標 SDGs 也有考慮不到的層面，就像是 Covid-19並沒有列入其中，這也告訴我們現在應該去想還有什麼要發展、解決的問題發生」，最後則是擁有關懷弱勢的胸襟。

《親子天下》董事長兼執行長何琦瑜則在會中表示，疫情摧毀我們習以為常的形式，也帶來了新生，就像緩步前行的線上學習在518停課之後立馬上路，成了回不去的日常，也為教育圈帶來轉型和創新的機會。

國發會副主委高仙桂致詞也指出，疫情形塑了數位教育成為主流且翻傳統教育模式，AI 時代下，唯有創新才能培育新世代人才。她說，政府為培育新創生態圈，未來將加速整合教育新創的力量， 包括加大中小學數位教育推動力道，未來4年內投入200億為全國學生添購平板電腦，要努力提升國內的數位及雙語人才，邀請新創業者參與「數位城鄉方案」，透過智慧教育縮小城鄉差距，把台灣民間的教育能量帶到國際。

教育專家安妮・布魯克、羅伯・李奧登跨國連線

應邀參與這場線上論壇的《成長性思維學習指南》作者安妮・布魯克（Annie Brock），以她曾教過美國公校各年級學生經驗指出，成長性思維是很重要的學習工具，因為孩子如何面對失敗是學習中的核心經驗，透過練習和毅力能展現出無限的潛力，有這樣思維的孩子在學習上會較能堅持且較出色。

前副總統、中研院院士陳建仁（畫面左上）回台後進行第一個公開露面行程，就是線上參與《親子天下》教育創新國際年會論壇。曾千倚攝

「人的潛力是無窮的，不要被困在自己天生的能力在那裡，擁抱『還沒（not yet）』的力量，不是做不到，只是『還沒』做到，」安妮強調，要透過努力讓自己不停的成長，不過培養成長性思維無法一蹴可及，需要時間，且教師必須先具有成長性思維，並創造教室成為一個可以安全犯錯、學習的好地方，允許失敗，學生就不會受困在認定自己擁有的能力是「天註定」，也就不用怕任何新的嘗試與失敗了。

美國 High Tech High 共同創辦人羅伯・李奧登（Rob Riordan）以線上方式和台灣觀眾分享，教師最重要是聆聽學生的心聲，例如孩子對什麼事情感興趣、這些興趣如何跟真實世界連結，而老師同時也是學習者，在專題式學習（PBL）中要和學生一起學，協助學生找到自己的興趣。「很多人很會考試，卻失去了探索和生命力，如何運用自己所學更了解環境問題並找到答案， 將學習聚焦在解決問題，而非傳統的考試」，羅伯這樣期許。

緊接著論壇內容，均一平台教育基金會董事長暨執行長呂冠緯、前 Discovery Education 首席學術長馬汀・奎爾（Martin Creel）也與 LINE 台灣董事總經理陳立人，三人跨域對談企業助攻教育。馬汀・奎爾也在分享中強調，所有學生都應該有跨域學習的機會，且發展出成長思維，而此也應作為教育相關公司思考、著重三件事：一是疫情中我們確認教育是社交互動的過程。二是 SDGs 不只是技術挑戰 也是與人相關的問題，人需要做出改變。三是讓學生學習社交和學術知識，兩者都有才能解決問題。

教育創新年會 下午更多精彩議程

下午接連三場論壇，由 BoniO Inc. / PaGamO 執行長葉丙成、綠藤生機共同創辦人暨營運長廖怡雯、AmazingTalker 創辦人兼執行長趙捷平，三位與談揭開序幕，探討未來的人才與未來學習的樣貌。也將透過Minecraft教育版全球學習課程設計總監賈斯汀・愛德華茲（Justin Edwards）的專題演講，分享遊戲式學習如何提升動機和創造力。最後則是由芬蘭 Arkki 兒童與青少年建築學校創辦人碧荷拉・梅斯卡能（Pihla Meskanen）與 DFC 台灣創辦人許芯瑋、 瑩光教育協會創辦人藍偉瑩的跨國對談。

親子天下2021教育創新國際年會除了今日議程，在週六（12月4日）越洋邀請到美國加州學區創新、評量長史提潘・梅西泰里恩（Stepan Mekhitarian） 線上演講「實踐教育的未來風景」，以及葉丙成、呂冠緯、學習吧產品總監陳逸文、教育部資訊及科技教育司司長郭伯臣、趨勢科技講師朱芳薇等線上學習、資訊科技專家，共同與談「虛實混成學習新常態」。下午則邀請阿滴英文創辦人阿滴、開新英文共同創辦人 Michael、台灣師範大學副教務長兼教學發展中心主任林子斌、臺中市惠文高中圖書館主任蔡淇華、台北市興雅國中退休英文老師林淑媛等人，開講目前教育圈最夯的雙語教育議題。