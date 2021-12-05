聯合盃作文賽嘉義初賽題目活 2376學生線上競賽

聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽今天登場，國小至高中共2376名學生參賽，因疫情考量，原本實體筆試，首度改線上比賽，不過學生參與興致不減，民生國中三年級陳禹妃說，題目不容易，先構思5分鐘後，邊想邊輸入；市府教育處長林立生說，市長黃敏惠重視閱讀與寫作，今年參與人數沒受疫情影響，將此比賽視為大考前哨戰。

林立生表示，教育出身的黃市長對閱讀與寫作的學習更是重視，市府從第1屆作文盃就與聯合報合作，至今已15年，嘉義區近幾年報名人數都衝破2000多人，今年在學校積極推動鼓勵下，更是高達2376名學生報名，不受疫情影響。

林立生說，感謝聯合報系長期關注教育，積極投入教育資源不遺餘力，很多家長及學生也都將聯合報作文盃視為大考前哨戰，教育處每年都提供嘉南地區學生參與正式寫作測驗的機會。

今年嘉義區初賽考題，國小中年級為「遊戲好好玩」、國小高年級組「讓公廁變得＿＿」、國一「口罩與我」、國二「一間＿＿的書店」、國三「因為細節，所以＿＿」、高中職「我想選擇的課程」；嘉義區國小參賽學生440人、國中1334人、高中職602人，民生國中提供學生到學校電腦教室線上比賽。

民生國中三年級陳禹妃說，題目「因為細節，所以＿＿」有點困難，她先花5分鐘想文章結構，從她擔任輔導小老師經驗，她都會觀察、關心同學，有同學上課會出現精神不濟，有次發現臉色不對勁，趕緊告知教師，將類似助人經驗，訂出題目「因為細節，所以使人感受到溫暖」。