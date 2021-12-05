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基隆市Scratch競賽小學體育館登場 體驗全國賽緊張感
基隆市「基優盃Scratch遊戲趣競賽」閉幕，選出國小遊戲組、動畫組和國中遊戲組、動畫組各組金獎、銀獎隊伍，代表基隆市參加有年的全國比賽。教育處今天表示，將透過外聘專業講師協助培訓，期望參賽隊伍能在全國賽有更優秀的表現。
教育處表示，為了推廣資訊教育，並因應12年國教課和規畫，積極辦理運算思維相關競賽。基優盃Scratch遊戲趣競賽自2012年起開始比賽，今年是第10年舉辦。往年比賽都在電腦教室舉行，昨天改在仁愛國小體育館，召集所有學生一同比賽，讓選手更能感受到驗全國賽規格的緊張感。
這場競賽分成國小遊戲組、國小動畫組、國中遊戲組及國中動畫組4組，共有國小26校51隊、國中15校27隊參加。比賽隊伍要在3小時內，發揮創意編寫動人的故事或有趣的遊戲流程，同時注意程式邏輯設計及美工、音效，對學生來說是一大挑戰。
基隆市隊伍參加Scratch全國賽多獲選佳作，今年選拔各組金獎、銀獎隊伍參加明年全國賽，教育處將延攬外聘專業講師協助培訓，與各校指導老師們攜手，指導學生拿下全國賽更高的獎項。
配合競賽登場，現場還設有資訊應用展覽，邀請國研院國網中心、開源社群「開放街圖」、Acer、BenQ及漫畫科技，展示資訊資源共享分析、電競虛擬賽車、互動觸控顯示器及AI技術應用技術等資訊科技，在各領域應用成果。
基隆市教育處長林祝里說，基隆市除推廣資訊教育及舉辦相關競賽，更希望學生多元運用運算思維及資訊能力。透過準備競賽的過程，讓學生體會到團隊合作及解決問題的成就感，再帶著運算思維核心素養，應用在其他的學習領域。
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